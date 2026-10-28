ICC रैंकिंग में मची खलबली, एकसाथ 3 फॉर्मेट में बदल गया नंबर-1, अभिषेक टॉप पर

ICC की ताजा रैंकिंग में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है. नई रैंकिंग में तीन खिलाड़ी नए नंबर-1 बन गए हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 113 रन की पारी खेलने के बाद अभिषेक शर्मा दोबारा टी20 में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं. वहीं रवींद्र जडेजा को पछाड़ कर दक्षिण अफ्रीका के मार्को जानसेन टेस्ट के नंबर-1 ऑलराउंडर बन गए हैं. इसके अलावा जानसेन टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया के टॉप गेंदबाज भी बन गए हैं.

अभिषेक ने ईशान किशन से छीना ताज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में 38 गेंद खेलकर 113 रन की पारी खेली. 897 की करियर रेटिंग के साथ अभिषेक दोबारा टी20 के टॉप बल्लेबाज बन गए हैं. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान दूसरे स्थान पर आ गए हैं. वहीं ईशान किशन न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में 2 मैच नहीं खेल पाए. इसका खामियाजा उन्हें रैंकिंग में भुगतना पड़ा. ईशान अब पहले से तीसरे स्थान पर आ गए हैं.

टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर को तगड़ा नुकसान हुआ है. अय्यर अब पांच स्थान के नुकसान के साथ नौवें पायदान पर चले गए हैं. वैभव सूर्यवंशी की टॉप-50 बल्लेबाजों में एंट्री हो गई है. न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 गेंद में 45 रनों की तूफानी पारी के बाद वैभव 45वें स्थान पर आ गए हैं. गेंदबाजों की बात करें तो अर्शदीप सिंह 6 स्थान के फायदे के साथ 15वें पायदान पर आ गए हैं.

New No.1 T20I batter 🏏 New No.1 Test bowler 🔥 New No.1 Test all-rounder 👊 A massive week in the ICC Men's Player Rankings as two in-form stars ascend to the top spots 😲 https://t.co/nwWCLiixZn — ICC (@ICC) October 28, 2026

जानसेन बने नंबर-1 गेंदबाज

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मार्को जानसेन ने 2 मैचों में 10 विकेट लिए हैं. इस दमदार प्रदर्शन के बलबूते जानसेन पांच स्थान के फायदे के साथ टेस्ट में नंबर-1 गेंदबाज बन गए हैं.

जानसेन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और 4 पारियों में 198 रन बनाए हैं. इस तरह उन्हें ऑलराउंडर रैंकिंग में भी फायदा मिला है. जानसेन अब रवींद्र जडेजा को पछाड़ कर दुनिया के नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर भी बन गए हैं.

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