हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरवि शास्त्री, गावस्कर से लेकर टेम्बा बावुमा... ICC ने जारी की टी20 वर्ल्ड कप के कमेंटेटर्स की लिस्ट, देखें कौन-कौन शामिल

रवि शास्त्री, गावस्कर से लेकर टेम्बा बावुमा... ICC ने जारी की टी20 वर्ल्ड कप के कमेंटेटर्स की लिस्ट, देखें कौन-कौन शामिल

T20 World Cup 2026 Commentators: टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण में कुल 40 कमेंटेटर्स नजर आएंगे, जिनकी लिस्ट आईसीसी ने शुक्रवार को जारी की. टूर्नामेंट शनिवार, 7 फरवरी से शुरू हो रहा है.

By : शिवम | Updated at : 06 Feb 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को शुरू होने में अब बस एक दिन बचा है. 7 फरवरी से टूर्नामेंट का आयोजन शुरू होने जा रहा है. भारत, पाकिस्तान समेत 6 टीमें पहले दिन मैदान पर होंगी. आईसीसी ने शुक्रवार को कमेंटेटर्स की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, दिनेश कार्तिक, कुमार संगाकारा, इयान बिशप, आरोन फिंच, वसीम अकरम, रमीज राजा आदि शामिल हैं. दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा भी कमेंटरी करते हुए नजर आएंगे.

भारत के साथ श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण का सह-मेजबान है. भारत के 5 और श्रीलंका के 3 स्टेडियम में टूर्नामेंट के मुकाबले खेले जाएंगे. कुल 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें 5-5 के 4 ग्रुप्स में रखा गया है. ग्रुप बी के सभी मैच श्रीलंका में होंगे, इसके आलावा पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होने हैं. आईसीसी ने कमेंटेटर्स की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें अधिकतर दिग्गज हैं.

मशहूर कमेंटेटर्स रवि शास्त्री, नासिर हुसैन, इयान स्मिथ और इयान बिशप इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, जबकि टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले पूर्व खिलाड़ी एरॉन फिंच, दिनेश कार्तिक, कुमार संगकारा, सैमुअल बद्री, रॉबिन उथप्पा, कार्लोस ब्रैथवेट भी लिस्ट में शामिल हैं.

मौजूदा खिलाड़ी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (2025) जीतने वाले कप्तान टेम्बा बावुमा भी कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, जबकि 2014 टी20 वर्ल्ड कप विजेता एंजेलो मैथ्यूज भी कमेंटेटर्स की इस लिस्ट में हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के कमेंटेटर्स की लिस्ट 

  1. रवि शास्त्री
  2. नासिर हुसैन
  3. इयान स्मिथ
  4. इयान बिशप
  5. आरोन फिंच
  6. दिनेश कार्तिक
  7. कुमार संगकारा
  8. सैमुअल बद्री
  9. रॉबिन उथप्पा
  10. कार्लोस ब्रैथवेट
  11. इयोन मॉर्गन
  12. वसीम अकरम
  13. सुनील गावस्कर
  14. मैथ्यू हेडन
  15. रमीज राजा
  16. डेल स्टेन
  17. माइकल एथरटन
  18. वकार यूनिस
  19. साइमन डूल
  20. शॉन पोलॉक
  21. केटी मार्टिन
  22. हर्षा भोगले
  23. म्पुमेलेलो मबांगवा
  24. नताली जर्मनोस
  25. डैनी मॉरिसन
  26. एलन विल्किंस
  27. इयान वार्ड
  28. मार्क हॉवर्ड
  29. निक नाइट
  30. अथर अली खान
  31. कैस नायडू
  32. बाजिद खान
  33. रौनक कपूर
  34. नियाल ओ'ब्रायन
  35. प्रेस्टन मॉमसेन
  36. एंड्रयू लियोनार्ड
  37. रसेल अर्नोल्ड
  38. रोशन अबेसिंघे
  39. एंजेलो मैथ्यूज
  40. टेम्बा बावुमा

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Feb 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Ravi Shastri ICC Cricket World Cup T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
Advertisement

वीडियोज

Gold vs Silver:Investor का Paisa कहाँ Safe?| Suvankar Sen, MD & CEO,Senco Gold Interview |Paisa Live
Vodafone Idea AGR Dues Update: Govt Re-Assessment Panel Formed | Vi पर क्या असर? | Paisa Live
IPO Alert: Aye Finance IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News
Sansani: दिल्ली में मासूमों के सीक्रेट लुटेरे का कहर | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
दिल्ली: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release date: 'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?
'जन नायगन’ में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी फिल्म?
नौकरी
BHU Recruitment 2026: बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
नीला या सफेद नहीं, सिर्फ पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम?
नीला या सफेद नहीं, सिर्फ पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम?
हेल्थ
Sitting Too Long On Toilet: क्या ज्यादा देर टॉयलेट में बैठने से निकल जाता है मलाशय? इस देश में सामने आ चुका केस
क्या ज्यादा देर टॉयलेट में बैठने से निकल जाता है मलाशय? इस देश में सामने आ चुका केस
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
‘Dhurandhar’ के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की ‘Ikka’ में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
Embed widget