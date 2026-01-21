ICC ने BCB को एक दिन की मोहलत और दी, अगर टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश नहीं आया भारत तो...
आज बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपना अंतिम फैसला देना था. डेडलाइन आज की थी, लेकिन आईसीसी ने बीसीबी को चेतावनी के साथ एक दिन की मोहलत और दी है.
आईसीसी ने बीसीबी को बता दिया है कि अगर बांग्लादेश की टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आती है तो फिर उसकी जगह किसी दूसरी टीम को विश्व कप में शामिल किया जाएगा. आईसीसी ने भारत दौरे से इनकार करने पर बांग्लादेश की जगह किसी और टीम को भेजने के लिए वोट किया.
आईसीसी ने बीसीबी को बांग्लादेश सरकार को यह सूचित करने के लिए कहा है कि अगर बांग्लादेश 2026 टी20 विश्व कप में अपने मैच खेलने के लिए भारत आने से इनकार करता रहता है, तो टूर्नामेंट में उसकी जगह किसी और टीम को भेजा जाएगा. इस फैसले के बाद मतदान हुआ, जिसमें आईसीसी बोर्ड के अधिकांश सदस्य किसी और टीम को भेजने के पक्ष में थे.
आईसीसी ने बीसीबी को फैसला लेने के लिए एक और दिन का समय दिया है. हालांकि, कल यानी गुरुवार, 22 जनवरी को पिक्चर क्लियर हो जाएगी. अगर बांग्लादेश की टीम टी20 विश्व कप के लिए भारत नहीं आती है तो फिर उसकी जगह स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में जगह मिलने की संभावना है. स्कॉटलैंड यूरोपीय क्वालीफायर में नीदरलैंड, इटली और जर्सी से पीछे रहने के कारण 2026 टी20 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में असफल रहा था.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होना है. इस वैश्विक टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं. भारत के पांच और श्रीलंका के तीन वेन्यू पर सभी मुकाबले खेले जाएंगे. इस बार इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें चार ग्रुप में बांटा गया है.
