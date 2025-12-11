अंडर-19 एशिया कप 2025 का आगाज 12 दिसंबर से होगा. भारत की अंडर-19 टीम की कमान आयुष म्हात्रे के हाथों में होगी, इस टीम में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं. इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 दिसंबर को होगा, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने दोनों टीमों से खास मांग की है.

14 दिसंबर को होने वाले भारत-पाक मैच से पहले ICC ने दोनों देशों के खिलाड़ियों से मांग की है कि राजनीतिक मुद्दों को किनारे रखकर अंडर-19 एशिया कप के मैच में हाथ मिलाएं. एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मैच खेले गए थे, तीनों मैचों में भारतीय कप्तान और अन्य खिलाड़ियों ने पाक प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था.

ICC को नहीं चाहिए हैंडशेक ड्रामा

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक आईसीसी ने BCCI से आग्रह किया है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ ना मिलाने की नीति को ड्रॉप कर दें.

पीटीआई अनुसार BCCI के एक सूत्र ने बताया, "खिलाड़ियों से अब तक कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन बीसीसीआई ने अपने मैनेजर आनंद दातार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं. अब अगर भारतीय खिलाड़ी, पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाते हैं, तो इस बारे में पहले से मैच रेफरी को जानकारी देनी होगी. हम यह जानते हैं कि ICC किसी भी तरह से जूनियर क्रिकेट में राजनीति नहीं चाहता है. इसलिए यह खराब छवि और जनभावना, दोनों का मामला है."

यह हैंडशेक विवाद एशिया कप 2025 में शुरू हुआ था, उसके बाद महिला ODI वर्ल्ड कप 2025 और मेंस टी20 इमर्जिंग एशिया कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ हाथ नहीं मिलाया था. भारत की अंडर-19 टीम के मैनेजर आनंद दातार और हेड कोह ऋषिकेश कानिटकर को मैच से पहले अपना निर्णय लेना होगा.

