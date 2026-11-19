वाराणसी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग बनकर पूरी तरह तैयार है. 18 नवंबर को आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे. एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार स्टेडियम का निर्माण कार्य और इसकी रूपरेखा देखकर जय शाह काफी संतुष्ट हुए. खासतौर पर स्टेडियम में बने डमरू की आकृति उन्हें काफी प्रभावित की.

इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द शेष बचे कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी वादा किया कि वाराणसी के इस क्रिकेट स्टेडियम में अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच को आयोजित करना उनका प्रयास होगा. जय शाह ने वाराणसी के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में स्थित VIP लाउंज में भोजन भी किया.

आज से पिच बनना होगी शुरू!

एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया द्वारा स्टेडियम के हर एक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया. स्टेडियम के निर्माण कार्य से वह काफी संतुष्ट नजर आए. इसके अलावा शेष बचे हुए कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया है. इसके अलावा अगले दिन 19 नवंबर से बीसीसीआई द्वारा निर्देशित पिच बनाने का भी कार्य शुरू हो जाएगा. वहीं दिसंबर महीने में लीग मैच का आयोजन होगा. मुख्य स्टेडियम के अलावा प्रैक्टिस ग्राउंड का भी पिच 19 नवंबर से बनना शुरू हो जाएगा.

वाराणसी की संस्कृति पर आधारित स्टेडियम

वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम का कार्य 99% पूरा हो चुका है. ICC और BCCI द्वारा शेष बचे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. यह स्टेडियम 450 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है. इस स्टेडियम में भगवान शंकर और वाराणसी की प्राचीन विरासत की झलक देखने को मिलेगी . 30 हजार क्षमता वाले इस स्टेडियम में आधुनिक व्यवस्था और प्राचीन संस्कृति का अद्भुत संगम दर्शक देख सकेंगे. संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर के पहले सप्ताह 2 दिसंबर को इस स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा सकता है.