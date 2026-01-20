हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान में वहां है इब्राहिम जादरान का घर, जहां दागी गईं 45 मिसाइलें, वेस्टइंडीज के खिलाफ जिताने वाले क्रिकेटर के बारे में जानिए

अफगानिस्तान में वहां है इब्राहिम जादरान का घर, जहां दागी गईं 45 मिसाइलें, वेस्टइंडीज के खिलाफ जिताने वाले क्रिकेटर के बारे में जानिए

Afghanistan Vs West Indies: वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को अफगानिस्तान ने 38 रनों से अपने नाम कर लिया है. इस मुकाबले में इब्राहिम जादरान ने अफगानिस्तान की जीत की नींव रखी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 20 Jan 2026 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

Afghanistan Vs West Indies 1st T20I Match: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने जा रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर सभी टीमों की तैयारियां शुरू है. लगभग हर टीम एक-दूसरे के खिलाफ खेलकर मैच प्रैक्टिस कर रही हैं. अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच जारी 3 मैचों की टी20 सीरीज भी उसी कड़ी का हिस्सा है, जिसका पहला मैच 19 जनवरी को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज को 38 रन से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. वेस्टइंडीज को हराने में इब्राहिम जादरान ने अहम भूमिका निभाई, जो अफगानिस्तान में उस जगह से आते हैं, जहां कभी 45 मिसाइलें बरसाई गई थी, जिस वजह से ये इलाका आधा तबाह गया था.

जब जदरान के होम टाउन पर बरसीं थीं 45 मिसाइलें

अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान का घर खोस्त में है, जो कि काबुल से 150 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है. साल 1988 में जब अलकायदा ने अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था. तब इसी खोस्त इलाके में 45 मिसाइलें दागी गई थी. मिसाइल हमले की वजह से तब आधा खोस्त बर्बाद हो गया था. सोवियत संघ के अफगानिस्तान से जाने के बाद भी खोस्त ओसामा का अड्डा बना रहा.

वेस्टइंडीज के खिलाफ जीतने में जादरान की बड़ी भूमिका

इब्राहिम जादरान ने वेस्टइंडीज सीरीज के पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में सिर्फ अफगानिस्तान को जीत ही नहीं दिलाई, बल्कि 2 बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े. जिसमें उनके साथी खिलाड़ी डार्विस रसूली का भी पूरा साथ मिला. बता दें कि इन दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में अपने करियर की सबसे बड़ी पारी खेली. जिसकी बदौलत अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए. जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 143 रन ही बना सकी.

इब्राहिम जादरान ने तोड़ा मोहम्मद शहजाद का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल में इब्राहिम जादरान आखिर तक नाबाद रहे और 56 गेंदों में 155.35 की स्ट्राइक रेट से 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस इनिंग में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. ये इब्राहिम जादरान के टी20 इंटरनेशनल करियर का सबसे बड़ा स्कोर है. इसके अलावा ये उनके बल्ले से टी20 इंटरनेशनल में निकला लगातार चौथा अर्धशतक भी है. इसी के साथ वो अफगानिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 14 अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इस मामले में उन्होंने मोहम्मद शहजाद का रिकॉर्ड तोड़ा है.

जादरान-रसूली ने बनाया सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड

ब्राहिम जादरान के अलावा, डार्विस रसूली ने भी 59 गेंदों पर 84 रन की पारी खेलते हुए अपने T20 इंटरनेशनल का सबसे बड़ा स्कोर बनाया, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. रसूली ने जादरान के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 162 रन की पार्टनरशिप की जो कि टी20 इंटरनेशनल में अफगानिस्तान की तरफ से इस विकेट के लिए हुई अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है. इस मामले में उन्होंने असगर अफगान और हजरतुल्लाह जजई की पार्टनरशिप का रिकॉर्ड तोड़ा.

Published at : 20 Jan 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
Afg Vs Wi Ibrahim Zadran CRICKET ICC MENS T20 WORLD CUP 2026 Darwish Rasooli
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
Advertisement

वीडियोज

Nitin Nabin New BJP President: 'नबीन' आगाज, 'युवा कप्तान' को 'ताज'! | ABP News | Delhi
Namaste Bharat: BJP की कमान नबीन के हाथ, आस्था से की शुरुआत! | BJP New President | Nitin Nabin
BJP New President: ताजपोशी से पहले भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंचे Nitin Nabin
BJP New President: नई कमान की शुरुआत...BJP के नए अध्यक्ष का स्वागत धूमधाम से होगा | Nitin Nabin
BJP New President: BJP मुख्यालय में बड़ा कार्यक्रम, नई कमान संभालेंगे Nitin Nabin | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Tariff News: मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
मैक्रों की न सुनकर बुरी तरह बौखलाए ट्रंप, फ्रांस पर लगा दिया 200 प्रतिशत टैरिफ, बोले- फ्रेंच प्रेजीडेंट तो हटने वाले...
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
Exclusive: राजस्थान से सब दिल्ली आए, राज्यवर्धन राठौड़ कहां थे? नितिन नबीन की ताजपोशी के बीच मंत्री ने कर दिया खुलासा
इंडिया
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
PM मोदी के सबसे भरोसेमंद, पाकिस्तान में छिदे कान से पहचाने गए, जानें कौन हैं भारतीय जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल?
क्रिकेट
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी; जानें पूरा मामला 
2027 वर्ल्ड कप से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली का होगा 'डिमोशन'? BCCI कम कर सकता है सैलरी 
टेलीविजन
'नागिन 7' से रातों रात बाहर हुई ये एक्ट्रेस, महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
इस एक्ट्रेस का 'नागिन 7' से कटा पत्ता,महज तीन हफ्तों में मेकर्स ने खेला बड़ा दांव
हेल्थ
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
रीढ़ की हड्डी में लगातार बना हुआ है दर्द, जानें यह किस बीमारी का लक्षण?
ट्रेंडिंग
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
पल भर की खुशियां... Blinkit से दीदी ने मंगवाया iPhone17, डिब्बा खोलते ही हुए स्लिप और...; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
Europe vs US: क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
क्या पूरा यूरोप मिलकर कर पाएगा ग्रीनलैंड की सुरक्षा, अमेरिका की तुलना में कितनी है ताकत?
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
Embed widget