बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम की कप्तान निगर सुल्ताना पर आरोप लगे थे कि वो टीम की जूनियर खिलाड़ियों का शारीरिक शोषण करती थीं. उन्होंने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन साथ-साथ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम लेकर भी तंज कस दिया है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब पूर्व तेज गेंदबाज जहानारा आलम ने कहा कि कई जूनियर खिलाड़ियों ने उनसे आकर कहा कि निगर सुल्ताना ने उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया था. जहानारा आलम अब ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं.

मगर कप्तान निगर सुल्ताना ने ऐसे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये शिकायतें ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ क्यों आ रही हैं जो काफी समय तक टीम से बाहर रहा था.

एक मीडिया इंटरव्यू में निगर सुल्ताना ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया और 2023 के भारतीय टीम के बांग्लादेश टूर पर हरमनप्रीत कौर के विवादित बर्ताव का जिक्र किया. दरअसल उस समय एक LBW के फैसले के बाद भारतीय कप्तान ने निराशा में स्टंप्स को हिट कर दिया था. वहीं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अंपायर के फैसले पर सवाल उठा दिए थे.

निगर सुल्ताना ने अपना बचाव करते हुए कहा, "मैं किसी के साथ मारपीट क्यों करूंगी? मैं क्यों अपने बैट से स्टंप्स को हिट करूंगी? मैं हरमनप्रीत कौर हूं क्या, जो मैं ऐसे स्टंप्स को टक्कर मारती रहूं. मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं निजी जीवन में अगर खाना पकाना या अन्य कोई काम कर रही हूं, मैं अपने ही हेल्मेट पर क्यों ना बैट मार लूं, ये मेरा अपना मामला होगा."

आप दूसरे खिलाड़ियों से पूछ लीजिए

निगर सुल्ताना ने आगे यह भी कहा कि वो दूसरों के साथ शारीरिक रूप से मारपीट क्यों करेंगी? उन्होंने कहा कि किसी के भी कहने मात्र से बातें सच नहीं हो जातीं. सुल्ताना का ये भी कहना है कि अन्य खिलाड़ियों से पूछिए कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं.

