भारत कैसे आएगी 2025 एशिया कप की ट्रॉफी? PCB चीफ मोहसिन नकवी खुद देने पर अड़े; आया लेटेस्ट अपडेट
Latest update on Asia Cup Trophy 2025: एशिया कप की ट्रॉफी को लेकर BCCI और PCB के बीच विवाद और गहरा गया है. बीसीसीआई ने अब एक स्पेशल प्लान बनाया है.
2025 एशिया कप खत्म हुए आज एक महीना हो गया है. 29 सितंबर को भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर 2025 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया था. हालांकि, इसके बाद टीम इंडिया ने PCB व ACC प्रमुख मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, तब से ही भारत को अब तक ट्रॉफी नहीं मिल सकी है. इसका कारण है कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने हाथों से देने पर अड़े हुए हैं. ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे एशिया कप की ट्रॉफी भारत आएगी? बता दें कि बीसीसीआई ने ट्रॉफी लाने के लिए स्पेशल प्लान बना लिया है. ताजा अपडेट भारतीय क्रिकेट फैंस को खुश कर देने वाला है.
अब इस तरह भारत आएगी 2025 एशिया कप की ट्रॉफी
रिपोर्ट के मुताबिक, बीसीसीआई अब ट्रॉफी विवाद को आईसीसी पहुंचाने जा रही है. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बीसीसीआई दुबई में होने वाली आईसीसी की बैठक में एशिया कप की ट्रॉफी विवाद का मुद्दा उठाएगी. आईसीसी की बैठक 4 से 7 नवंबर तक दुबई में होगी. यह भी उम्मीद की जा रही है कि बाकी देश भी मीटिंग में भारत का सपोर्ट करेंगे.
इससे पहले 30 सितंबर को ACC की मीटिंग हुई थी, जिसमें बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने मोहसिन नकवी की हरकत पर कड़ा विरोध जताया था. राजीव शुक्ला ने कहा था कि एशिया कप ट्रॉफी किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और इसकी असली हकदार टीम इंडिया है.
अपनी जिद पर अड़ा है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी
बता दें कि कुछ दिन पहले पीसीबी चीफ और एसीसी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा था कि 2025 एशिया कप की ट्रॉफी एसीसी के ऑफिस में है. बीसीसीआई का कोई अधिकारी या टीम इंडिया का खिलाड़ी आए और मेरे हाथों से ट्रॉफी ले जाए. हालांकि, बीसीसीआई ने इस मांग को ठुकरा दिया था. फिलहाल एशिया कप ट्रॉफी दुबई स्थित एशियाई क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस में रखी हुई है.
