हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत से ना खेलना पाकिस्तान को पड़ेगा बहुत भारी, झेलना होगा कई तरह से नुकसान, समझ लीजिए समीकरण

भारत से ना खेलना पाकिस्तान को पड़ेगा बहुत भारी, झेलना होगा कई तरह से नुकसान, समझ लीजिए समीकरण

Pakistan Boycott India Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच नहीं होता है, तो जानिए उसके बाद क्या-क्या हो सकता है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Feb 2026 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला था. उससे पहले ही पाकिस्तान ने यह मैच खेलने से इनकार कर दिया है. फैंस जिसे अब तक सबसे बड़ी राइवलरी कहते आए, उसे अब नहीं देखा जा सकेगा. पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह घोषणा की थी कि उसकी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भारत के साथ मैच नहीं खेलेगी. हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इसपर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. इस सबके बीच जान लीजिए कि अगर पाकिस्तान, भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करता है तो किसको और कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है.

भारत को 2 अंक मिलेंगे

15 फरवरी को टीम इंडिया कोलंबो (श्रीलंका) में मौजूद रहेगी और पाकिस्तान के आने का इंतजार करेगी. BCCI पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुकी है. टॉस के लिए पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा मैदान में नहीं आते हैं तो नियमानुसार मैच रेफरी को भारत को वॉकओवर देना होगा, जिससे टीम इंडिया को बिना खेले 2 अंक मिल जाएंगे. इससे नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि 2 अंक गंवाने से उसका अगले चरण में जाना मुश्किल हो जाएगा.

ब्रॉडकास्टर्स को होगा नुकसान

भारत और पाकिस्तान मैच की व्यूवरशिप समय-समय पर रिकॉर्ड तोड़ती रही है, इसलिए यह ब्रॉडकास्टर्स के लिए मोटी कमाई का जरिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यह मैच नहीं हुआ तो ब्रॉडकास्टर्स को स्पॉन्सर्स से होने वाली कमाई से हाथ धोना पढ़ेगा. इसका सीधा असर ICC पर भी पड़ेगा.

अंक बांटे जा सकते हैं

भारत और पाकिस्तान, दोनों ही ग्रुप A में हैं. अगर यह मैच नहीं हो पाता है,  तो दोनों टीमों में अंक बांटे जा सकते हैं. मगर इसके लिए दोनों  कप्तानों  का टॉस के समय मैदान पर होना अनिवार्य है, तभी दोनों टीमों को एक-एक अंक मिल सकता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Feb 2026 10:48 PM (IST)
India Vs Pakistan IND VS PAK T20 World Cup ICC T20 World Cup 2026
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
'पुरानी शराब की तरह...', जनरल एमएम नरवणे ने अपनी किताब के बारे में क्या कहा, जिसका राहुल गांधी ने संसद में किया जिक्र
UP में कब होंगे पंचायत चुनाव? मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई संभावित डेट
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक वर्मा का जोरदार रिटर्न, वॉर्मअप मैच में टीम इंडिया की बंपर जीत, CSK के पूर्व स्टार ने मचाई तबाही
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
'जब इंडियन और सांप दिखाई दे तो पहले इंडियन को मारो', एपस्टीन फाइल्स में सामने आई नॉर्वे के डिप्लोमैट की नफरती सोच
Ice cream History: जानें सबसे पहले कहां बनी थी आइसक्रीम, कैसे हुआ था इसका ईजाद
किराये पर रहें या घर खरीदें, जान लीजिए ज्यादा फायदा किसमें है
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
