हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ Live Streaming: मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच? एक क्लिक में सारी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs NZ Live Streaming: मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच? एक क्लिक में सारी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. जानिए मैच कितने बजे लाइव आएगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 20 Jan 2026 08:31 PM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पास अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने का सुनहरा मौका है. मगर उसके सामने न्यूजीलैंड की कठिन चुनौती है, जिसने हाल ही में वनडे सीरीज में भारत को उसी के घर में धूल चटाई है. भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज 21 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी.

पिछले कुछ समय में भारतीय टी20 टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे तिलक वर्मा पहला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि चोट के कारण उन्हें पहले तीन टी20 मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड में नहीं चुना गया है. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव पुष्टि कर चुके हैं कि तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में ईशान किशन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. इस सबसे पहले जान लीजिए कि भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच टीवी और मोबाइल पर आप कहां देख सकते हैं?

कब और कहां खेला जाएगा पहला टी20 मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

किस चैनल और एप पर लाइव आएगा मैच?

दोनों टीमों का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव मैच देख पाएंगे. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

कैसे फ्री में देख पाएंगे मैच?

भारत और न्यूजीलैंड का मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम होगा. दरअसल जियो के कुछ मोबाइल रिचार्ज प्लान में जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. उदाहरण के तौर पर 349 रुपये और 399 रुपये वाले रिचार्ज में भी जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. 

भारत का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, इश सोढ़ी और क्रिस्टियन क्लार्क

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 08:31 PM (IST)
IND Vs NZ 1st T20 IND VS NZ Live Streaming INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
Embed widget