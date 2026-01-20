2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पास अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने का सुनहरा मौका है. मगर उसके सामने न्यूजीलैंड की कठिन चुनौती है, जिसने हाल ही में वनडे सीरीज में भारत को उसी के घर में धूल चटाई है. भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज 21 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी.

पिछले कुछ समय में भारतीय टी20 टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे तिलक वर्मा पहला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि चोट के कारण उन्हें पहले तीन टी20 मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड में नहीं चुना गया है. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव पुष्टि कर चुके हैं कि तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में ईशान किशन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. इस सबसे पहले जान लीजिए कि भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच टीवी और मोबाइल पर आप कहां देख सकते हैं?

कब और कहां खेला जाएगा पहला टी20 मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

किस चैनल और एप पर लाइव आएगा मैच?

दोनों टीमों का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव मैच देख पाएंगे. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

कैसे फ्री में देख पाएंगे मैच?

भारत और न्यूजीलैंड का मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम होगा. दरअसल जियो के कुछ मोबाइल रिचार्ज प्लान में जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. उदाहरण के तौर पर 349 रुपये और 399 रुपये वाले रिचार्ज में भी जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है.

भारत का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, इश सोढ़ी और क्रिस्टियन क्लार्क

