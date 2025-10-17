भारत और ऑस्ट्रेलिया की 3 वनडे मैचों की सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली है. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद टीम इंडिया पहली बार कोई वनडे सीरीज खेल रही होगी. यह शृंखला इसलिए भी खास और यादगार होगी, क्योंकि शुभमन गिल पहली बार भारतीय वनडे टीम की कप्तानी कर रहे होंगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा भी 7 महीनों बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे. भारत-ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज (India vs Australia ODI Series Schedule) में देखने लायक ऐसी कई चीजें होंगी, लेकिन क्या आप इस जबरदस्त क्रिकेट एक्शन को फ्री में देख पाएंगे? यहां जानिए कैसे?

कब और कहां देखें लाइव मैच?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के तीन मैच क्रमशः पर्थ (19 अक्टूबर), एडिलेड (23 अक्टूबर) और सिडनी (25 अक्टूबर) में खेले जाएंगे. ये तीनों मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे से शुरू होंगे.

वनडे सीरीज के मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं भारतीय फैंस जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.

फ्री में कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया ODI मैच?

काफी लोग इस बात से अनजान होंगे कि जब वो मोबाइल सिम रिचार्ज करते हैं, तब साथ-साथ उन्हें जियोहॉटस्टार का फ्री सब्स्क्रिप्शन भी मिल जाता है. हालांकि जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन सभी प्लान के साथ नहीं आता है. जैसे 28 दिनों के लिए होने वाले 349 रुपये के रिचार्ज में जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. इससे आप जियोहॉटस्टार का कोई प्लान खरीदे बिना भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच फ्री में देख सकते हैं. वहीं पहला वनडे मैच दूरदर्शन पर फ्री टेलीकास्ट किया जाएगा.

दोनों टीमों का स्क्वाड

भारत का स्क्वाड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड: मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क

