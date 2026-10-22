यहां फ्री में देखें भारत-न्यूजीलैंड का पहला टी20? नहीं देना होगा एक भी पैसा

22 अक्टूबर, यानी आज भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच खेला जाएगा. यह मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम वेस्टइंडीज के साथ सीरीज 2-2 से ड्रॉ खेलकर आ रही है और अब उसके सामने दुनिया की नंबर-4 टी20 टीम होगी.

भारतीय टीम साल 2019 से लगातार न्यूजीलैंड को उसी की धरती पर टी20 सीरीज में हराती रही है. मगर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया में कई खामियां उजागर हुई हैं. पिछले 3-4 महीनों में भारत का टी20 रिकॉर्ड भी कमजोर हुआ है, ऐसे में कीवी टीम की चुनौती आसान नहीं होगी. यहां जान लीजिए आज का टी20 मैच फ्री में कैसे देख सकते हैं?

कब, कहां और कैसे देखें लाइव?

पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल मैदान पर खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा.

भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

टीवी दर्शक हैं, तो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप दोपहर 12:30 बजे से मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

फ्री में कैसे देखें?

भारत और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज के मैच डीडी स्पोर्ट्स पर फ्री में लाइव प्रसारित किए जाएंगे.

इसके अलावा भी आप सोनी लिव पर फ्री में मुकाबला लाइव देख सकते हैं. दरअसल जियो, एयरटेल और अन्य सिम के कई रिचार्ज प्लान के साथ सोनी लिव का सब्स्क्रिप्शन फ्री आता है. चेक कर लीजिए कि आपके रिचार्ज प्लान के साथ सब्स्क्रिप्शन फ्री है या नहीं. ऐसे में आपको सब्स्क्रिप्शन के लिए अतिरिक्त पैसा देने की जरूरत नहीं होगी.

भारत का स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, इशान किशन, तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव

न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर

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