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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमोबाइल और टीवी पर फ्री में कैसे देखें भारत-इंग्लैंड का पहला टी20? किस चैनल पर आएगा लाइव; जानें सारी डिटेल्स

मोबाइल और टीवी पर फ्री में कैसे देखें भारत-इंग्लैंड का पहला टी20? किस चैनल पर आएगा लाइव; जानें सारी डिटेल्स

IND vs ENG 1st T20 Live Streaming: भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टी20 को आप मोबाइल और टीवी पर फ्री में लाइव देख सकते हैं.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Jul 2026 06:46 PM (IST)
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भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 01 जुलाई (बुधवार) को खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार मैच की शुरुआत रात 10 बजे से होगी. मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हो सकता है. अगर आप भी मुकाबला देखने के लिए उत्सुक हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप इसे टीवी और मोबाइल पर कैसे फ्री में देख सकते हैं. 

यह श्रेयस अय्यर कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिए दूसरी टी20 सीरीज होगी. इससे पहले आयरलैंड दौरे पर खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज में मेन इन ब्लू को हार का सामना करना पड़ा था. कप्तान के रूप में अय्यर की शुरुआत काफी खराब हुई, क्योंकि भारत ने पहली बार श्रेयस की कप्तानी में ही आयरलैंड के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट की सीरीज गंवाई. 

कब और कहां होगा भारत इंग्लैंड का पहला टी20?

भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 बुधवार (01 जुलाई) को चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा. 

कितने बजे होगी मैच की शुरुआत?

भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मुकाबले की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात में 10 बजे से होगी. मैच देखने के लिए जाहिर तौर पर भारतीय फैंस को नींद कुर्बान करनी पड़ेगी. 

टीवी पर फ्री में कहां लाइव देखें भारत और इंग्लैंड का पहला टी20 

भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टी20 को टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के जरिए लाइव प्रसारित किया जाएगा. मुकाबले का फ्री लाइव प्रसारण डीडी न्यूज की फ्री डिश पर होगा. 

मोबाइल पर कहां फ्री में देखें लाइव?

मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव और जियोहॉटस्टा दोनों ही प्लेटफॉर्म के जरिए होगी, जिसके जरिए आप मैच को मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर देख सकते हैं. अगर आप जियो यूजर हैं और महीने में 399 से ज्यादा वाला रिचार्ज करवाते हैं, तो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है. इस तरह आप मैच को मोबाइल पर भी फ्री में देख पाएंगे. 

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शेडगे, प्रसिद्ध कृष्णा, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, रवि बिश्नोई. 

टी20 सीरीज के लिए टीम इंग्लैंड का स्क्वॉड

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, जोस बटलर (विकेटकीपर), जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स (विकेटकीपर), सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोश टोंग, ल्यूक वुड. 

 

यह भी पढ़ें: IND vs ENG: पहले टी20 में खूंखार प्लेइंग इलेवन के साथ खेलेगा इंग्लैंड! कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए खतरे की घंटी

Published at : 01 Jul 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 1st T20I IND Vs ENG 1st T20I Live Streaming
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