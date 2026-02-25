आज पाकिस्तानी हो जाएगा बाहर? श्रीलंका या न्यूजीलैंड किसके जीतने पर PAK को ज्यादा फायदा

Sri Lanka vs New Zealand: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सुपर-8 का मैच कोलंबो में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पहले चरण में यह फैसला सही भी साबित हुआ. पहली 26 गेंदों के भीतर ही न्यूजीलैंड ने अपने दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया. यह मैच जितना श्रीलंका और न्यूजीलैंड के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के लिए अहम है. यहां जानिए आज किसकी जीत से पाकिस्तान को अधिक फायदा होगा.

पाकिस्तान को कैसे मिलेगा फायदा?

सबसे पहले पॉइंट्स टेबल का हाल जान लीजिए. सुपर-8 के दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कटा चुका है. दूसरे सेमीफाइनल स्लॉट के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका में टक्कर है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक-एक अंक है, वहीं श्रीलंका अभी तक अंकों का खाता नहीं खोल सकी है.

दरअसल आज चाहे श्रीलंका को जीत मिले या न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान बाहर नहीं होगा, लेकिन उसका सेमीफाइनल में जाना दोनों परिस्थितियों में अन्य मैचों के परिणाम पर निर्भर करेगा.

पहला समीकरण- आज श्रीलंका को न्यूजीलैंड पर जीत मिल जाती है, तो उसके 2 अंक हो जाएंगे जबकि न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक अंक रहेगा. ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि 27 फरवरी को न्यूजीलैंड को इंग्लैंड पर बहुत बड़ी जीत मिले. वहीं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को हरा देता है तो यह पाक टीम के लिए बहुत अच्छा होगा.

दूसरा समीकरण- अगर न्यूजीलैंड आज श्रीलंका को हरा देता है, तो शायद पाक टीम की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी. ऐसे में न्यूजीलैंड के 3 अंक हो जाएंगे और नेट रन-रेट भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो जाएगा. इस परिस्थिति में पाक टीम चाहेगी कि इंग्लैंड को हर हाल में न्यूजीलैंड पर जीत मिले.

यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान का अब सिर्फ एक मैच बचा है, जो उसे 28 फरवरी को श्रीलंका के साथ खेलना है.

