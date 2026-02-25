हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटआज पाकिस्तानी हो जाएगा बाहर? श्रीलंका या न्यूजीलैंड किसके जीतने पर PAK को ज्यादा फायदा, जानें पूरा समीकरण

आज पाकिस्तानी हो जाएगा बाहर? श्रीलंका या न्यूजीलैंड किसके जीतने पर PAK को ज्यादा फायदा, जानें पूरा समीकरण

Pakistan Semifinal Qualification Scenario: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के सुपर-8 मैच का रिजल्ट सीधे तौर पर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों पर असर डालेगा, यहां जान लीजिए कैसे?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

Sri Lanka vs New Zealand: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच सुपर-8 का मैच कोलंबो में खेला जा रहा है. इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और पहले चरण में यह फैसला सही भी साबित हुआ. पहली 26 गेंदों के भीतर ही न्यूजीलैंड ने अपने दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया. यह मैच जितना श्रीलंका और न्यूजीलैंड के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के लिए अहम है. यहां जानिए आज किसकी जीत से पाकिस्तान को अधिक फायदा होगा.

पाकिस्तान को कैसे मिलेगा फायदा?

सबसे पहले पॉइंट्स टेबल का हाल जान लीजिए. सुपर-8 के दूसरे ग्रुप से इंग्लैंड पहले ही सेमीफाइनल का टिकट कटा चुका है. दूसरे सेमीफाइनल स्लॉट के लिए पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका में टक्कर है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का एक-एक अंक है, वहीं श्रीलंका अभी तक अंकों का खाता नहीं खोल सकी है.

दरअसल आज चाहे श्रीलंका को जीत मिले या न्यूजीलैंड को, पाकिस्तान बाहर नहीं होगा, लेकिन उसका सेमीफाइनल में जाना दोनों परिस्थितियों में अन्य मैचों के परिणाम पर निर्भर करेगा. 

पहला समीकरण- आज श्रीलंका को न्यूजीलैंड पर जीत मिल जाती है, तो उसके 2 अंक हो जाएंगे जबकि न्यूजीलैंड के पास सिर्फ एक अंक रहेगा. ऐसे में पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि 27 फरवरी को न्यूजीलैंड को इंग्लैंड पर बहुत बड़ी जीत मिले. वहीं इंग्लैंड, न्यूजीलैंड को हरा देता है तो यह पाक टीम के लिए बहुत अच्छा होगा.

दूसरा समीकरण- अगर न्यूजीलैंड आज श्रीलंका को हरा देता है, तो शायद पाक टीम की मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी. ऐसे में न्यूजीलैंड के 3 अंक हो जाएंगे और नेट रन-रेट भी पाकिस्तान से बहुत बेहतर हो जाएगा. इस परिस्थिति में पाक टीम चाहेगी कि इंग्लैंड को हर हाल में न्यूजीलैंड पर जीत मिले.

यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान का अब सिर्फ एक मैच बचा है, जो उसे 28 फरवरी को श्रीलंका के साथ खेलना है.

यह भी पढ़ें:

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट, किसी भारतीय बॉलर ने नहीं किया ये कमाल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Feb 2026 08:13 PM (IST)
Tags :
SL Vs NZ Sri Lanka Vs New Zealand T20 World Cup 2026 Pakistan Semifinal Scenario
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
आज पाकिस्तानी हो जाएगा बाहर? श्रीलंका या न्यूजीलैंड किसके जीतने पर PAK को ज्यादा फायदा, जानें पूरा समीकरण
आज पाकिस्तानी हो जाएगा बाहर? श्रीलंका या न्यूजीलैंड किसके जीतने पर PAK को ज्यादा फायदा
क्रिकेट
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू सैमसन को मिलेगा मौका! अभिषेक शर्मा की होगी छुट्टी? कोच ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
जिम्बाब्वे के खिलाफ संजू को मिलेगा मौका! अभिषेक की होगी छुट्टी? प्लेइंग 11 पर आया अपडेट
क्रिकेट
क्रिकेट के मैदान में WWE वाली फाइट होते-होते बची, इस भारतीय कप्तान को मिली कड़ी सजा, जानें पूरा मामला
क्रिकेट के मैदान में WWE वाली फाइट होते-होते बची, इस भारतीय कप्तान को मिली कड़ी सजा
क्रिकेट
Rinku Singh Father: जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे रिंकू सिंह के पिता, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट
जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे रिंकू सिंह के पिता, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Rashmika Mandanna & Vijay Deverakonda Wedding: करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं ये Star Couple!
Mahesh Babu और SS Rajamouli की हाथापाई, Varanasi की शूटिंग के बीच Video Viral!
Chitra Tripathi: स्वामी से लड़े ब्रह्मचारी, धर्मयुद्ध की बारी? | Avimukteshwaranand | POCSO Case
Vasudha: देव-वसुधा की जोड़ी पर चंद्रिका देवी का इम्तिहान
Tarique Rahman को Army Reshuffle की इतनी जल्दी क्या थी ? असली खेल समझिए! | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
अनिल अंबानी के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, 3716 करोड़ का घर किया कुर्क
महाराष्ट्र
BMC Budget: बीएमसी बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
BMC बजट की बड़ी बातें, अक्टूबर से इंटरटेनमेंट टैक्स, इस चीज पर लगा बैन
क्रिकेट
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
'रणनीति और प्लेइंग इलेवन का दोबारा सोचना होगा', रवि शास्त्री का टीम इंडिया पर बड़ा बयान
टेलीविजन
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
तान्या मित्तल का गोल्ड iPhone हुआ वायरल, भगवान राम की तस्वीर ने फैंस को किया हैरान
इंडिया
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
NCERT बुक के चैप्टर को लेकर भड़के CJI, बोले- किसी को भी न्यायापालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देंगे, हम..
विश्व
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
खाड़ी देशों से गहरे संबंधों के बीच क्यों हो रहा पीएम मोदी का इजरायल दौरा, जानिए इसके मायने
यूटिलिटी
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा तो, हो सकती है गिरफ्तारी, जान लें क्या कहता है कानून
शिक्षा
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वैदिक छात्रों को बराबरी का दर्जा, AICTE का बड़ा फैसला
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
Embed widget