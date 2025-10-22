हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकितनी दौलत के मालिक हैं पाकिस्तान के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी? टोटल नेटवर्थ उड़ा देगी होश

कितनी दौलत के मालिक हैं पाकिस्तान के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी? टोटल नेटवर्थ उड़ा देगी होश

Pakistan New Captain: पाकिस्तान के नए कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की दौलत करोड़ों में है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाकर अफरीदी को नया कप्तान बनाया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Preferred Sources

Pakistan New ODIs Captain: पाकिस्तान क्रिकेट की कप्तानी में एक और नया मोड़ आया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने मोहम्मद रिजवान को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया है और उनकी जगह अब तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को नया वनडे कप्तान बना दिया गया है. अब शाहीन ही अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में टीम की कप्तानी करेंगे. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीनों वनडे मैच फैसलाबाद में 4, 6, और 8 नवंबर को खेले जाएंगे. जब से शाहीन को कप्तानी मिली है, तब से उनके बारे में लोग खूब सर्च कर रहे हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि अफरीदी कितनी दौलत के मालिक हैं? 

बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी  की 2025 में अनुमानित कुल नेटवर्थ लगभग 58 करोड़ रुपये की है. उनकी कमाई के मुख्य स्त्रोत पीसीबी की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, पीएसएल, बीबीएल और ब्रांड एंडोर्समेंट है. शाहीन कई फ्रेंचाइजी लीग में भी खेलते हैं. इस बार वह बिग बैश लीग में भी खेलते नजर आएंगे. बीबीएल में ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन को करोड़ों रुपये में साइन किया है.

शाहीन अफरीदी की कमाई के सोर्स

1. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का कॉन्ट्रैक्ट 

शाहीन अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ‘A’ कैटेगरी में शामिल हैं. जिससे शाहीन को सालाना 1 करोड़ 14 लाख भारतीय रुपये मिलता है. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा, शाहीन को हर मैच खेलने के लिए अलग से मैच फीस मिलती है. उन्हें टेस्ट मैच के लिए 50,000, वनडे के लिए 25,000 और टी20 इंटरनेशनल के लिए 15,000 भारतीय रुपये मिलते हैं.

2. फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग

शाहीन पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में लाहौर कलंडर्स के कप्तान हैं. उन्हें 2025 पीएसएल सीजन के लिए 1 करोड़ 50 लाख रुपये मिला था. शाहीन 2026 बीबीएल सीजन के लिए ब्रिसबेन हीट के लिए खेलेंगे, जिससे उन्होंने करीब 1.5 से 2 करोड़ भारतीय रुपये मिलेंगे. 

3. ब्रांड एंडोर्समेंट 

शाहीन अफरीदी एक बेहद लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, जिसके कारण वे कई ब्रांड्स के ब्रांड एंबेसडर हैं. अफरीदी Fashion, Tech, और Accessories के कई कम्पनियों के प्रचार करते हैं, जिससे वे करोड़ों की कमाई करते हैं.

आपको बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी काफी लक्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं. शाहीन के पास लंडी कोटल और दूसरा इस्लामाबाद में दो आलीशान घर हैं और उनके पास Audi A4, Toyata Corola और Honda Civic जैसी महेंगी कार भी मौजूद हैं. इस वजह से अफरीदी पाकिस्तान के सबसे अमीर क्रिकेटरों में से एक हैं.

Published at : 22 Oct 2025 12:27 PM (IST)
Shaheen Shah Afridi South Africa Pakistan CRICKET
Embed widget