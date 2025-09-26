9 सितंबर से शुरू हुआ एशिया कप अब अपने अंतिम चरण में आ गया है. 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल (Asia Cup Final) खेला जाएगा. एक तरफ भारत-पाक मैच, फैंस के भीतर रोमांच भर रहा होगा, दूसरी ओर इस बार की प्राइज मनी भी होश उड़ा देने वाली है. यहां जानिए एशिया कप 2025 के विजेता को कितनी प्राइज मनी (Asia Cup 2025 Prize Money) मिलने वाली है.

एशिया कप 2025 की प्राइज मनी

रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार एशिया कप के प्राइज पूल में तगड़ा इजाफा हुआ है. भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल मैच के विजेता को चैंपियन बनने पर करीब 2.6 करोड़ रुपये की इनामी राशि मिलेगी. दूसरी ओर उपविजेता को करीब 1.30 करोड़ रुपये मिलेंगे. हालांकि एशियाई क्रिकेट काउंसिल ने इसकी पुष्टि नहीं की है. अगर ऐसा होता है तो पिछली बार की तुलना में यह रकम लगभग दोगुनी होगी. 2023 एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को करीब 1.25 करोड़ रुपये की प्राइज मनी मिली थी.

इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी को 12.5 लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा. फिलहाल अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज की दौड़ में सबसे आगे खड़े दिख रहे हैं.

विजेता - 2.6 करोड़

उपविजेता - 1.3 करोड़

प्लेयर ऑफ द सीरीज - 12.5 लाख

एशिया कप का आगाज 1984 में हुआ था, जिसके बाद 41 सालों में कभी भी भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप फाइनल नहीं खेला गया है. यह पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप फाइनल में आमने-सामने होंगे.

भारतीय टीम के एशिया कप के सफर पर नजर डालें तो उसने सबसे पहले यूएई को 9 विकेट से रौंदा था. उसके बाद पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में टीम इंडिया ने ओमान को 21 रनों से हराया. दूसरी ओर भारतीय टीम सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान को 6 विकेट और बांग्लादेश को 41 रनों से हराया था.

