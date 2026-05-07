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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL में जिस सिक्के से टॉस होता है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं?

IPL में जिस सिक्के से टॉस होता है, उसके बारे में आप कितना जानते हैं?

IPL Toss Coin Details: इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में इस्तेमाल होने वाला टॉस का सिक्का खास मांगों पर डिजाइन किया जाता है. जानिए इस खास सिक्के की पूरी डिटेल्स.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 May 2026 05:46 PM (IST)
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क्रिकेट का कोई भी मैच हो, उसमें टॉस का महत्व बहुत अधिक होता है. उसी तरह इंडियन प्रीमियर लीग के मैच से पहले भी टॉस होता है. आमतौर पर शाम के समय होने वाले मैच में ड्यू बड़ा फैक्टर रहती है, ऐसे में टॉस का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. IPL में टॉस के सिक्के को लेकर पहले कई विवाद भी हो चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिक्का किस धातु से बना होता है और यह अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इस्तेमाल होने वाले सिक्के से कितना अलग होता है?

कैसा दिखता है टॉस का सिक्का?

IPL के मैचों में इस्तेमाल होने वाला टॉस का सिक्के के बीचोंबीच हेडस के लिए बड़े अक्षरों में "H" और टेल्स के लिए "T" लिखा होता है. यह दिखने में चमकीला होता है और एक गहरे भूरे रंग के गोले के बीच H और T लिखा होता है. सिक्के का डिजाइन आमतौर पर आईपीएल के मुख्य स्पान्सर या फिर ब्रॉडकास्टिंग पार्टनरशिप को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है. कई बार टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर का नाम सिक्के पर छपा होता है.

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किस धातु से बनता है ये सिक्का?

इंडियन प्रीमियर लीग में जिस सिक्के से टॉस किया जाता है. वह तांबे (Copper), निकल (Nickel) और कभी-कभी उसपर सोने की परत चढ़ाकर भी तैयार किया जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो तो आईपीएल टॉस के सिक्के का वजन करीब 10-12 ग्राम होता है. BCCI खास डिजाइन से यह सिक्का तैयार करवाती है और एक सीजन में करीब 20-25 सिक्के तैयार किए जाते हैं और प्रत्येक वेन्यू को 2-2 सिक्के दिए जाते हैं. बताया जाता है कि इस हर एक सिक्के की कीमत 2000-3000 तक हो सकती है. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 May 2026 07:34 PM (IST)
Tags :
Ipl Toss IPL INDIAN PREMIER LEAGUE
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