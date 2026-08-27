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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअनाया बांगर के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या है उनकी लाइफ स्टोरी

अनाया बांगर के बारे में कितना जानते हैं आप? क्या है उनकी लाइफ स्टोरी

अनाया बांगर पिछले दिनों चर्चा में हैं, जिन्हें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कम्यूनिटी क्रिकेट खेलने की मंजूरी दी है. यहां जान लीजिए उनकी पूरी लाइफ स्टोरी.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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अनाया बांगर पिछले दिनों खूब चर्चा में रही हैं, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने उन्हें कम्यूनिटी क्रिकेट में खेलने की इजाजत दे दी है. उन्होंने हाल ही में खुद क्रिकेट में वापसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बताया कि वे मार्च 2027 से एलीट क्रिकेट में वापसी के इरादे से ट्रेनिंग कर रही हैं.

अनाया बांगर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाई गई उस पॉलिसी का भी जिक्र किया, जो महिला खेलों में निष्पक्षता, ईमानदारी और सभी के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बनाई गई है. महिला क्रिकेट में वापसी के लिए अनाया को कई जांच से गुजरना पड़ा है. 25 साल की अनाया बांगर ने जेंडर चेंज करवाया है और अब वो लड़के से लड़की बन गई हैं. मगर उनकी कहानी क्या है, क्रिकेट खेलने, फिर इस खेल को छोड़ने और इसमें वापसी करने तक का उनका सफर कैसा रहा है.

मुंबई से हैं अनाया बांगर

अनाया बांगर का जन्म 26 सितंबर, 2000 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था. जेंडर ट्रांजिशन से पहले वह लड़का थीं, उनका नाम आर्यन बांगर हुआ करता था. वह भारत के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं और उन्होंने अपने पिता के मार्गदर्शन में बहुत छोटी उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था.

अनाया ने मुंबई में इस्लाम जिमखाना क्लब के लिए खेलते हुए क्लब क्रिकेट में पहली बार कदम रखा. अनाया आगे चलकर पुडुचेरी की अंडर-16 टीम से खेली और फिर अंडर-23 क्रिकेट में मुंबई टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. वो भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट में सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल के साथ भी खेल चुकी हैं. सरफराज, अनाया के बचपन के दोस्त हैं.

जेंडर चेंज करवाया

वह साल 2023 था जब अनाया बांगर ने जेंडर ट्रांजिशन यानी लड़का से लड़की बनने की प्रक्रिया शुरू की थी. इसमें उन्हें अपने पिता और पूरे परिवार का सहयोग मिला. उन्होंने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (HRT) ली और जेंडर रिअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थी. यह जानकारी तब सबके सामने आई, जब उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इसके बारे में बताया था.

अनाया बांगर ने इसी साल फरवरी में अपनी लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने की घोषणा की थी. यह प्रक्रिया मार्च 2026 में पूरी हुई. इस संबंध में अनाया बांगर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप भी साझा किया था.

भारत के लिए नहीं खेल सकती क्रिकेट

अनाया बांगर, पहले मेल क्रिकेट में आर्यन बांगर नाम से खेलती थीं, लेकिन लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद वो कम से कम भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं. ICC का नियम है कि जिस भी खिलाड़ी ने मेल प्यूबर्टी का सामना किया है, वह खिलाड़ी महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं खेल सकता है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) भी इस नियम का पालन करता है.

हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसी इससे अलग है. मेडिकल रिपोर्ट और टेस्टोस्टीरोन लेवल तय मानकों के भीतर होने के चलते अनाया बांगर को ऑस्ट्रेलिया में कम्यूनिटी क्रिकेट खेलने की इजाजत मिल गई है.

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परिवार में कितने लोग?

अनाया बांगर के पिता संजय बांगर हैं, जो भारत की नेशनल क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं. वो कई बार क्रिकेट मैचों के दौरान कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं. अनाया की मां का नाम कश्मीरा बांगर है. अनाया का एक भाई है, जिसका नाम अथर्व बांगर है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 27 Aug 2026 11:15 AM (IST)
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Anaya Bangar
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