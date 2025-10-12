हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने कितनी बार जीता है वनडे वर्ल्ड कप? जानें टीम इंडिया से कितनी है आगे

ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 7 बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. 1973 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में खिताब अपने नाम कर  चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्‍मद वाहिद | Updated at : 12 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Women's World Cup Winner: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम वनडे विश्व कप में सबसे सफल टीम है, जो ऑस्ट्रेलिया के महिला क्रिकेट के दबदबे को दिखाता है. ऑस्ट्रेलिया ने कुल 12 में से 7 विश्व कप जीते हैं, वहीं 1973 से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियाई टीम 1978, 1982, 1988, 1997, 2005, 2013 और 2022 में खिताब अपने नाम कर  चुकी है. ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड शानदार है और उनकी टीम को हर टूर्नामेंट में प्रबल दावेदार माना जाता है. इस दबदबे के पीछे उनकी मजबूत टीम, टैलेंटेड खिलाड़ियों की लंबी लिस्ट और जीत की मानसिकता है.

वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन

भारतीय महिला टीम ने दो बार विश्व कप का फाइनल खेला है, लेकिन दोनों बार टीम इंडिया ट्रॉफी से चूक गई है. भारतीय टीम पहला फाइनल 2005 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दूसरा फाइनल टीम इंडिया ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और ये भी फाइनल भारतीय टीम हार गई थी. इन दोनों फाइनल मुकाबलों में हमें दिखा है कि भारतीय टीम में क्षमता है, लेकिन वे चैंपियन बनने से एक कदम चूक जा रही हैं. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विजेता और उपविजेता में अंतर 

ऑस्ट्रेलिया अब तक महिला विश्व कप के 12 संस्करण में 9 बार फाइनल खेल चुकी है, जिसमें वह  7 बार विजेता और 2 बार उपविजेता रही है.

भारत अब तक महिला विश्व कप के 12 संस्करण में 2 बार फाइनल खेल चुकी है, जिसमें वह दोनों बार उपविजेता रही है.

2025 महिला विश्व कप में टीम इंडिया के पास मौका

भारत और श्रीलंका की मेजबानी में 2025 में महिला विश्व कप का 13वां संस्करण खेल जा रहा है. इस बार करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद है कि भारतीय महिला टीम विश्व चैंपियन बनेगी. क्यूंकि भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा होगा और टीम इंडिया के पास एक सुनहरा मौका है कि वे इस बार अपनी पहली विश्व कप ट्रॉफी जीते.

Published at : 12 Oct 2025 05:41 PM (IST)
Australia Women India Women Women World Cup 2025 Women World Cup
