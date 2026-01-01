2026 में कितनी बार दिखेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, जानें कब-कब खेलेंगे? ये रहा पूरा शेड्यूल

2 साल और क्रिकेट के 2 फॉर्मेट से संन्यास. यहां विराट कोहली और रोहित शर्मा की बात हो रही है, जिन्होंने 2024 में टी20 और 2025 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी. विराट और रोहित अब सिर्फ 50-ओवर फॉर्मेट ही खेलते हैं. भारतीय टीम के हालिया ODI मैचों के साथ-साथ विजय हजारे ट्रॉफी में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 2027 का वर्ल्ड कप खेलने का दावा ठोक दिया है.

अब पूरा विश्व नए साल यानी 2026 में प्रवेश कर गया है. यहां जान लीजिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैंस उन्हें 2026 में कब-कब खेलते हुए देख पाएंगे.

2026 में सिर्फ 18 दिन खेलेंगे रोहित-विराट

साल 2026 में भारतीय टीम को सिर्फ 18 वनडे मैच खेलने हैं. इसलिए रोहित शर्मा और विराट कोहली साल 2026 के 365 दिनों में से सिर्फ 18 दिन ही भारतीय टीम के लिए खेलते नजर आएंगे. इस साल टीम इंडिया को न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है. 2026 में भारत, न्यूजीलैंड के साथ 2 बार ODI सीरीज खेलेगा और प्रत्येक सीरीज में तीन-तीन मैच खेले जाएंगे.

भारत बनाम न्यूजीलैंड (11, 14 और 18 जनवरी)

भारत बनाम अफगानिस्तान - जून 2026

भारत बनाम इंग्लैंड (14, 16 और 19 जुलाई)

भारत बनाम वेस्टइंडीज - सितंबर-अक्टूबर

भारत बनाम न्यूजीलैंड - नवंबर 2026

भारत बनाम श्रीलंका - दिसंबर 2026

भारत-न्यूजीलैंड सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी

साल 2026 में विराट कोहली और रोहित शर्मा पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में खेलते हुए नजर आ सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच 11 जनवरी, 14 जनवरी और 18 जनवरी को खेले जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार BCCI 3 जनवरी को भारतीय स्क्वाड की घोषणा कर सकती है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों फिलहाल बेहतरीन फॉर्म में हैं. एक तरफ विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका और फिर विजय हजारे ट्रॉफी में भी शतक लगाकर आ रहे हैं. दूसरी ओर रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 2 अर्धशतक और विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के लिए शतक लगाया है.

यह भी पढ़ें:

रोहित-कोहली के संन्यास के बाद खत्म हो जाएगा ODI क्रिकेट... अश्विन ने दिया इसे जिंदा रखने का सुझाव