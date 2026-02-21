टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुपर-8 के कितने मैच जीतना जरूरी?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुपर-8 के कितने मैच जीतना जरूरी? क्या है टी20 वर्ल्ड कप का नया समीकरण; यहां जानें

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुपर-8 के कितने मैच जीतना जरूरी? क्या है टी20 वर्ल्ड कप का नया समीकरण; यहां जानें

T20 World Cup 2026 Super-8: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 चरण में टीमें कितनी जीत के साथ सेमीफाइनल में कदम रख सकती हैं? आइए पूरा समीकरण समझते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026 Super-8 Semi-final Equations: टी20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अगले चरण यानी सुपर-8 में पहुंच चुका है. टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के मुकाबले पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद भारत, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने सुपर-8 में जगह बनाई है. इस चरण में टीमों को दो ग्रुप में रखा गया है. सुपर-8 में टीमें सेमीफाइनल के लिए लड़ाई करेंगी. 

दो ग्रुप में 4-4 टीमों को बांटा गया है, जिसमें सभी टीमों को सेमीफाइनल से पहले 3-3 मैच खेलने हैं. ग्रुप की हर टीम बाकी टीमों के खिलाफ मुकाबला खेलेगी. अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सुपर-8 में टीमें कितने मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह हासिल कर सकेंगी? तो आइए सुपर-8 से सेमीफाइनल में पहुंचने तक का पूरा समीकरण समझते हैं. 

सुपर-8 के सेमीफाइनल का समीकरण 

देखिए, अगर कोई टीम सुपर-8 के तीनों ही मैच जीत लेती है, तो उसका सेमीफाइनल में पहुंचना बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा. 

वहीं टीमें तीन में से दो मैच जीतकर भी सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सकती हैं, लेकिन इस सूरत में टीम का नेट रनरेट बहुत अहम होगा. इसके अलावा बाकी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर होना पड़ेगा. 

अगर कोई टीम सुपर-8 में सिर्फ एक मैच में जीत हासिल करती है, तो वह सेमीफाइनल की रेस से एलिमिनेट हो जाएगी. 

टॉप-2 टीमों को सेमीफाइनल में मिलेगी जगह 

सुपर-8 में दोनों ग्रुप की टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में जगह हासिल करती हैं. बताते चलें कि पहला सेमीफाइनल 04 मार्च को और दूसरा 05 मार्च को खेला जाएगा. 

जिम्बाब्वे ने पहली बार सुपर-8 में बनाई जगह 

गौरतलब है कि जिम्बाब्वे ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 में जगह हासिल की है. सिकंदर रजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे ने ग्रुप चरण के सभी मैचों में जीत हासिल कर अगले चरण में कदम रखा. जिम्बाब्वे ने तीन मैचों में ओमान के खिलाफ 8 विकेट से, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 रन से और श्रीलंका के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की. टीम का आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था. अब देखना दिलचस्प होगा कि जिम्बाब्वे की टीम सुपर-8 में कैसा प्रदर्शन करती है. 

Published at : 21 Feb 2026 07:37 PM (IST)
सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुपर-8 के कितने मैच जीतना जरूरी? क्या है टी20 वर्ल्ड कप का नया समीकरण; यहां जानें
टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सुपर-8 के कितने मैच जीतना जरूरी?
क्रिकेट
NZ vs PAK Super-8 Live Score: कोलंबो में बारिश जारी, इतने बजे के बाद कटने शुरू होंगे ओवर्स; यहां मिलेगा पल-पल का अपडेट
LIVE: कोलंबो में बारिश जारी, इतने बजे के बाद कटने शुरू होंगे ओवर्स; यहां मिलेगा पल-पल का अपडेट
क्रिकेट
Shikhar Dhawan Marriage: टीम इंडिया के 'गब्बर' शिखर धवन ने 40 की उम्र में कर ली दूसरी शादी, सामने आई तस्वीर
टीम इंडिया के 'गब्बर' शिखर धवन ने 40 की उम्र में कर ली दूसरी शादी, सामने आई तस्वीर
क्रिकेट
क्या सुपर-8 में एक जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी? समझ लीजिए फाइनल-सेमीफाइनल का पूरा रास्ता
क्या सुपर-8 में एक जीत टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा देगी? समझिए फाइनल-सेमीफाइनल का रास्ता
US Supreme Court ने Trump Tariffs को Illegal ठहराया | $175 Billion Refund कैसे मिलेगा? | Paisa Live
Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
