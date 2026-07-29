इंटरनेशनल क्रिकेट में कितने भारतीयों ने लिए 500 विकेट? लिस्ट हैरान कर देगी

क्रिकेट का खेल एक ऐसे फॉर्मेट से शुरू हुआ था, जब एक मैच पांच दिन तक चलता था. उसके बाद वनडे और फिर टी20 क्रिकेट ने दुनिया में तहलका मचाया हुआ है. अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीन फॉर्मेट ही खेले जाते हैं. भारतीय टीम की बात करें तो उसने पहला मैच 1932 में खेला था.

भारतीय क्रिकेट के पिछले 94 साल के इतिहास में कई महान गेंदबाज हुए, जिन्होंने 500 से भी अधिक विकेट चटकाए हैं. हालांकि टीम इंडिया का कोई भी गेंदबाज 1000 विकेट का आंकड़ा नहीं छू सका है. यहां देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट.

सिर्फ 8 भारतीय कर पाए ऐसा

इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट अनिल कुंबले ने लिए हैं, जिनके नाम 956 विकेट हैं. उनके बाद दूसरे नंबर पर रविचंद्रन अश्विन हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में कुल मिलाकर 765 विकेट लिए. हरभजन सिंह ऐसे तीसरे भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने 700 से अधिक विकेट लिए हैं. 600+ विकेट क्लब में कपिल देव, रवींद्र जडेजा और जहीर खान शामिल हैं. मौजूदा समय में भारतीय टीम के लीड तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में 500 इंटरनेशनल विकेट पूरे किए हैं.

956 विकेट - अनिल कुंबले

756 विकेट - रविचंद्रन अश्विन

711 विकेट - हरभजन सिंह

687 विकेट - कपिल देव

634 विकेट - रवींद्र जडेजा

610 विकेट - जहीर खान

551 विकेट - जवागल श्रीनाथ

506 विकेट - जसप्रीत बुमराह

इन सभी के बाद मोहम्मद शमी का नंबर आता है, जो फिलहाल टीम इंडिया से बाहर हैं. मोहम्मद शमी ने अपने 197 मैचों के इंटरनेशनल करियर में 462 विकेट लिए हैं. अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 10 ही ऐसे भारतीय गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने 400 से ज्यादा विकेट लिए हैं.

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