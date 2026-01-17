हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितने देश टीम इंडिया को भारत में हरा चुके हैं वनडे सीरीज? न्यूजीलैंड ने कभी नहीं किया है ऐसा कारनामा

कितने देश टीम इंडिया को भारत में हरा चुके हैं वनडे सीरीज? न्यूजीलैंड ने कभी नहीं किया है ऐसा कारनामा

India vs New Zealand ODI Stats: भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज अभी एक-एक से बराबरी पर है. न्यूजीलैंड ने कभी भारत को उसके घर में आकर वनडे सीरीज में नहीं हराया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 17 Jan 2026 06:50 PM (IST)
भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा और निर्णायक ODI मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा. दोनों टीमों के पास बराबर मौका होगा कि वो 2-1 से सीरीज पर कब्जा जमाएं. न्यूजीलैंड कभी टीम इंडिया को उसी के घर पर किसी वनडे सीरीज में हरा नहीं पाया है. माइकल ब्रेसवेल की कप्तानी में कीवी टीम के पास इतिहास रचने का अवसर है. यहां जान लीजिए अब तक कितनी टीम भारत को उसी के घर पर ODI सीरीज में मात दे चुकी हैं.

कितने देशों ने भारत को उसी के घर पर हराया?

भारतीय टीम ने 1974 में वनडे क्रिकेट खेलना शुरू किया था. पिछले पांच दशकों में ऐसी केवल 5 टीम रही हैं, जिन्होंने भारत को उसी के घर में आकर ODI सीरीज में हराया हो. पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार भारत आकर वनडे सीरीज जीती है. पाक टीम ने 6 बार भारत को उसी के घर में वनडे सीरीज में पटखनी दी है.

उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है, जो पांच बार भारत में ODI सीरीज जीत चुकी है. वेस्टइंडीज ने 4, वहीं इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका ने एक-एक बार भारत को उसी के घर पर वनडे सीरीज में हराया है.

  • पाकिस्तान - 6 बार
  • ऑस्ट्रेलिया - 5 बार
  • वेस्टइंडीज - 4 बार
  • इंग्लैंड - 1 बार
  • दक्षिण अफ्रीका - 1 बार

न्यूजीलैंड कभी नहीं कर पाया ऐसा

भारत की धरती पर न्यूजीलैंड अब तक टीम इंडिया के खिलाफ 7 वनडे सीरीज खेल चुकी है, जिनमें हर बार भारतीय टीम ने बाजी मारी है. भारत में टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 42 वनडे मैच खेले गए हैं, जिनमें 32 बार भारत और 9 बार कीवी टीम विजयी रही है, जबकि उनके एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका था. अब 2026 में न्यूजीलैंड के पास मौका होगा कि वो पहली बार भारत को उसी के घर में हराकर वनडे सीरीज जीते.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 17 Jan 2026 06:50 PM (IST)
Indian National Cricket Team IND Vs NZ 3rd ODI INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
