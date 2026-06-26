कम नहीं हुई टीम इंडिया की मुश्किल, जानें महिला T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. ये महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत की 4 में से तीसरी जीत है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मिली एक हार अभी भी चुभ रही है क्योंकि इससे सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है. अब ग्रुप स्टेज में भारत का एक मैच बचा है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है. वो मैच करो या मरो वाला है, दूसरी तरह भारत की निगाहें दक्षिण अफ्रीका के आखिरी मैच पर भी होगी.

महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत ग्रुप ए में है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड हैं. पाकिस्तान और नीदरलैंड आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, बांग्लादेश के लिए भी नामुमकिन है. ऑस्ट्रेलिया 8 अंकों के साथ मजबूत दावेदार है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी उनकी सेमीफाइनल जगह कंफर्म नहीं हुई है.

भारत का आखिरी मैच कब है?

महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारत का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो अब करो हरमनप्रीत कौर एंड टीम के लिए करो या मरो वाला है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच रविवार, 28 जून को शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

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भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण

ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 4 मैच जीते हैं, 8 अंक और +4.724 की अच्छी नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर है. भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 4-4 मैच खेले हैं, दोनों ने 3-3 जीते और 1-1 हारा है. दोनों के 6 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर भारत तालिका में दूसरे (+2.268) और दक्षिण अफ्रीका तीसरे (+0.734) नंबर पर है.

भारत को सबसे पहले चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के 8-8 अंक हो जाएंगे. फिर अगर दक्षिण अफ्रीका अपने आखिरी मैच में हार जाती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे.

दूसरा समीकरण ये कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए, और दक्षिण अफ्रीका अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश को हरा दे तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका के 8-8 अंक हो जाएंगे. ऐसे में नेट रन रेट तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन जाएगा, अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट काफी अच्छा है.

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अगर भारत हार गई तो?

एक अन्य समीकरण ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ आखिरी मैच में जीत गई तो. ऑस्ट्रेलिया 10 अंकों के साथ क्वालीफाई कर जाएगी, फिर भारत को चाहिए होगा कि दक्षिण अफ्रीका भी अपना आखिरी मैच हार जाए. हालांकि ये संभावना कम है कि बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा दे, इसलिए भारत को हर हाल में ऑस्ट्रेलिया से जीतना होगा. अगर भारत हारी और दक्षिण अफ्रीका जीती तो फिर भारत का सफर खत्म हो जाएगा.