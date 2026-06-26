हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Semi Final Scenario: कम नहीं हुई टीम इंडिया की मुश्किल, जानें महिला T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित

India Semi Final Scenario: कम नहीं हुई टीम इंडिया की मुश्किल, जानें महिला T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित

India T20 World Cup Semi Final Scenario: बांग्लादेश को हराकर भारतीय टीम ने महिला टी20 विश्व कप सेमीफाइनल की तरफ एक और कदम बढ़ाया है. लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच करो या मरो जैसा ही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. ये महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत की 4 में से तीसरी जीत है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से मिली एक हार अभी भी चुभ रही है क्योंकि इससे सेमीफाइनल की राह कठिन हो गई है. अब ग्रुप स्टेज में भारत का एक मैच बचा है, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है. वो मैच करो या मरो वाला है, दूसरी तरह भारत की निगाहें दक्षिण अफ्रीका के आखिरी मैच पर भी होगी.

महिला टी20 विश्व कप 2026 में भारत ग्रुप ए में है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नीदरलैंड हैं. पाकिस्तान और नीदरलैंड आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, बांग्लादेश के लिए भी नामुमकिन है. ऑस्ट्रेलिया 8 अंकों के साथ मजबूत दावेदार है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी उनकी सेमीफाइनल जगह कंफर्म नहीं हुई है.

भारत का आखिरी मैच कब है?

महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप स्टेज में भारत का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जो अब करो हरमनप्रीत कौर एंड टीम के लिए करो या मरो वाला है. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच रविवार, 28 जून को शाम 7 बजे से खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- 6,6,6,6,0,6… MLC 2026 में बरसा मार्कस स्टोइनिस का बल्ला, सिर्फ 16 गेंदों में खेली तूफानी पारी

भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण

ऑस्ट्रेलिया ने 4 में से 4 मैच जीते हैं, 8 अंक और +4.724 की अच्छी नेट रन रेट के साथ टीम अंक तालिका में पहले नंबर पर है. भारत और दक्षिण अफ्रीका ने 4-4 मैच खेले हैं, दोनों ने 3-3 जीते और 1-1 हारा है. दोनों के 6 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट के आधार पर भारत तालिका में दूसरे (+2.268) और दक्षिण अफ्रीका तीसरे (+0.734) नंबर पर है.

भारत को सबसे पहले चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, इससे ऑस्ट्रेलिया और भारत के 8-8 अंक हो जाएंगे. फिर अगर दक्षिण अफ्रीका अपने आखिरी मैच में हार जाती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएंगे.

दूसरा समीकरण ये कि अगर भारत ऑस्ट्रेलिया से जीत जाए, और दक्षिण अफ्रीका अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश को हरा दे तो ऑस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका के 8-8 अंक हो जाएंगे. ऐसे में नेट रन रेट तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन जाएगा, अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट काफी अच्छा है.

यह भी पढ़ें- 'ये तो होना ही था...', कुलदीप के लिए DC मालिक के पोस्ट पर डेविड वार्नर ने ये क्या लिख दिया, मचा बवाल

अगर भारत हार गई तो?

एक अन्य समीकरण ये है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ आखिरी मैच में जीत गई तो. ऑस्ट्रेलिया 10 अंकों के साथ क्वालीफाई कर जाएगी, फिर भारत को चाहिए होगा कि दक्षिण अफ्रीका भी अपना आखिरी मैच हार जाए. हालांकि ये संभावना कम है कि बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका को हरा दे, इसलिए भारत को हर हाल में ऑस्ट्रेलिया से जीतना होगा. अगर भारत हारी और दक्षिण अफ्रीका जीती तो फिर भारत का सफर खत्म हो जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team India Vs Australia Women T20 World Cup Semi Final IND W Vs AUS W T20 World Cup 2026 ICC Women's T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
India Semi Final Scenario: कम नहीं हुई टीम इंडिया की मुश्किल, जानें महिला T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित
कम नहीं हुई टीम इंडिया की मुश्किल, जानें महिला T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित
क्रिकेट
पहले टी20 से पहले टीम इंडिया के अभ्यास में आई रुकावट, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से की शिकायत और फिर...
पहले टी20 से पहले टीम इंडिया के अभ्यास में आई रुकावट, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से की शिकायत और फिर...
क्रिकेट
India vs Ireland: आयरलैंड में टीम इंडिया ने की शिकायत, वैभव सूर्यवंशी के अभ्यास से पहले क्यों मचा बवाल? जानिए
आयरलैंड में टीम इंडिया ने की शिकायत, वैभव सूर्यवंशी के अभ्यास से पहले क्यों मचा बवाल? जानिए
क्रिकेट
‘सूर्यवंशी पर जल्द बढ़ेगा दबाव, इसलिए अभी...', अश्विन की खास सलाह वायरल
‘सूर्यवंशी पर जल्द बढ़ेगा दबाव, इसलिए अभी...', अश्विन की खास सलाह वायरल
Advertisement

वीडियोज

Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nepalese Tea: आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
आंख दिखा रहे नेपाल को भारत ने सिखाया सबक, किया बड़ा फैसला, बॉर्डर पर सड़ रही 13 लाख किलो चाय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा, आरोपों के बाद से था दबाव
राम मंदिर चढ़ावा चोरी: ट्रस्ट महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा ने दिया इस्तीफा
इंडिया
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
'ट्रस्ट करें भंग, PM मोदी भी...' राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सरकार पर भड़की कांग्रेस, कर डाली ये बड़ी डिमांड
स्पोर्ट्स
IND Vs IRE: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू मैच से पहले आयरलैंड के खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा- 'वो 15 साल का है और...'
रीजनल सिनेमा
Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 1 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में FIR के बाद CM योगी की पहली प्रतिक्रिया, 'जन आस्था से खिलवाड़ करने वाले...'
विश्व
Explained: 260 परमाणु बम एकसाथ फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? वेनेजुएला में 10 हजार मौतों का गुमान, जमीन के नीचे चल क्या रहा?
वेनेजुएला में 260 परमाणु बम फटने जितना 'जुड़वा भूकंप' क्या? आखिर जमीन के नीचे चल क्या रहा?
ABP NEWS
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
Ketan Murder Case: सिया के पिता ने अपनी बेटी को भी केतन की तरह किले से धक्का देने की बात कही!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
Viral Video: बारिश बुलाने के लिए गधों की शादी, पूरे गांव ने किया कन्यादान!
ABP NEWS
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
Viral Video: अपनी ही सरकार के खिलाफ BJP पार्षद का प्रदर्शन, नाले में काटा केक!
ABP NEWS
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
Viral Video: प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को बंधक बनाकर पीटा, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
Ketan Murder Case: ‘मेरी बेटी दोषी है तो जहां से केतन को गिराया गया, वहीं से सिया को भी गिराया जाए’
Embed widget