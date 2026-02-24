हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कैसे टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर पहुंची 'वर्ल्ड चैंपियन' टीम इंडिया? ये 3 खिलाड़ी रहे सबसे बड़े कसूरवार

India Semifinal Qualification Chances: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सेमीफाइनल खेलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है. यहां जानिए कौन से 3 खिलाड़ी टीम को इस हालत में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Feb 2026 07:00 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर है. बचे हुए मैचों के आधार पर अटकलें शुरू हो गई हैं कि टीम इंडिया वाले ग्रुप से वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका अंतिम-4 में जगह बनाएंगी. पॉइंट्स टेबल की बात करें तो भारत के मुकाबले वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल के लिए बहुत बेहतर स्थिति में दिखाई पड़ रही हैं. मगर टीम इंडिया को इस हाल में पहुंचाया किसने, इनमें से एक नाम बल्लेबाज तिलक वर्मा का भी है.

अभिषेक शर्मा

टीम इंडिया को इस हाल में पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका अभिषेक शर्मा ही रही है. जब टीम को अच्छी शुरुआत ही नहीं मिलेगी तो बाकी बल्लेबाजों में बड़ा स्कोर बनाने का विश्वास कहां से आएगा. टी20 वर्ल्ड कप की 4 पारियों में केवल 15 रन, जिनमें 'जीरो' पर आउट होने की हैट्रिक भी शामिल है. अभिषेक का अच्छी शुरुआत ना दिलाना भी टीम इंडिया के इस स्थिति में आने का एक बड़ा कारण साबित हुआ है.

तिलक वर्मा

ये वही तिलक वर्मा हैं, जिन्होंने एशिया कप 2025 के फाइनल में में 69 रनों की जुझारू पारी खेल भारत को जीत दिलाई थी. अब 2026 टी20 वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट करीब 119 का है, पांच पारियों में सिर्फ 107 रन बनाए हैं, जिनमें एक भी अर्धशतक या शतक नहीं आया है. अभिषेक नहीं चल पा रहे थे तो तिलक को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, वो इस भूमिका में भी असफल साबित हुए हैं. इस वर्ल्ड कप में तिलक का औसत सिर्फ 21.40 का रहा है.

वाशिंगटन सुंदर

वाशिंगटन सुंदर को चोट से वापस आने के बाद सुपर-8 का पहला मैच खेलने का अवसर मिला. टीम इंडिया मैनेजमेंट ने उन्हें विश्वास के साथ सुपर-8 जैसे बड़े मैच में मौका दिया होगा, जिसे वो बिल्कुल नहीं भुना पाए. उपकप्तान अक्षर पटेल बाहर बैठे थे, ऐसे में सुंदर नंबर-5 पर बैटिंग करने आए और सिर्फ 11 रन बना सके, वहीं गेंदबाजी में एक भी विकेट नहीं ले पाए.

अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच बारिश में धुला, तो क्या बाहर हो जाएगा PAK? जानें मैच रद्द होने पर समीकरण

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 24 Feb 2026 07:00 PM (IST)
INDIAN CRICKET TEAM T20 World Cup 2026 India Semi Final Scenario
