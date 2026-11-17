भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नामों में से एक महेंद्र सिंह धोनी ने आखिरकार आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग को भी अलविदा कह दिया. धोनी ने 15 अगस्त, 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था. अब 17 नवंबर, 2026 को उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली. हालांकि, धोनी ने चेन्नई से सालों पुराना रिश्ता खत्म नहीं किया है. वह आईपीएल 2027 में चेन्नई के मेंटॉर रहेंगे. धोनी को माही, कैप्टन कूल और मिस्टर फिनिशर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस धोनी को थाला कहकर बुलाते हैं. यहां जानिए आखिर कैसे धोनी का नाम थाला पड़ा.

कई फैंस यह भी जानना चाहते हैं कि धोनी को थाला नाम किसने दिया? हम बता दें कि किसी एक व्यक्ति या चेन्नई सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने धोनी को थाला नाम नहीं दिया है, बल्कि फैंस ने उन्हें यह नाम दिया है. फैंस धोनी को चेन्नई का थाला कहते हैं.

धोनी की बढ़ती उम्र की वजह से पिछले कई सालों से उनके आईपीएल संन्यास की चर्चा होती रही है. उन्होंने 39 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन 44 साल की उम्र तक वह बतौर खिलाड़ी चेन्नई के साथ बने रहे. धोनी की मौजूदा उम्र 45 साल है. अब उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर संन्यास ले लिया है, लेकिन वह चेन्नई के साथ जुड़े रहेंगे. आईपीएल 2027 में एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटॉर होंगे. फ्रेंचाइजी ने खुद इसका एलान किया है.

चेन्नई के साथ धोनी की वफादारी और बेशुमार लगाव दुनिया से छिपी नहीं है. आईपीएल की शुरुआत हुई तो चेन्नई ने सबसे ज्यादा कीमत देकर धोनी को अपनी टीम में शामिल किया. आईपीएल के पहले सीजन (2008) में चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी को अपनी टीम का कप्तान और मुख्य चेहरा चुना था. एक बाहरी खिलाड़ी और हिंदी भाषी होने के बावजूद, उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता से बहुत जल्द चेन्नई के लोगों का दिल जीत लिया.

धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार खिताब (2010, 2011, 2018, 2021 और 2023) जीते. धोनी ने ही चेन्नई को आईपीएल की सबसे सफल फ्रेंचाइजी बनाया. 2016 और 2017 में CSK के निलंबन के बाद 2018 में वापसी करते ही धोनी ने टीम को दोबारा चैंपियन बनाया, जिससे उनका कद चेन्नई के लोगों के बीच एक 'भावना' या 'भगवान' जैसा हो गया.

थाला का मतलब लीडर या नेता होता है. धोनी का शांत स्वभाव (Captain Cool), मुश्किल परिस्थितियों में मैच जिताने की क्षमता और उन्हें प्यार से 'थाला' पुकारने वाले फैंस ने उन्हें रांची के लड़के से 'चेन्नई का थाला' बना दिया.

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