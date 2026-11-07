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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइरफान पठान से लेकर मुनाफ पटेल तक, मोहम्मद शमी की रिटायरमेंट पर क्या बोले साथी क्रिकेटर

इरफान पठान से लेकर मुनाफ पटेल तक, मोहम्मद शमी की रिटायरमेंट पर क्या बोले साथी क्रिकेटर

Cricketers Reaction Mohammed Shami Retirement: मोहम्मद शमी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है. उनकी रिटायरमेंट पर रवि शास्त्री समेत कई दिग्गजों ने प्रतिक्रिया दी है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 01:56 PM (IST)
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मोहम्मद शमी ने अपने 13 साल लंबे ऐतिहासिक टेस्ट करियर को विराम दे दिया है. उन्होंने 6 नवंबर 2026 के दिन टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. शमी टेस्ट में भारत के सबसे बेहतरीन और सफल गेंदबाजों में से एक रहे. क्रिकेट जगत उनके रिटायरमेंट के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहा है. पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच रह चुके रवि शास्त्री ने तो यह तक कह दिया कि शमी को अभी टीम इंडिया के लिए और खेलना चाहिए था.

शमी इस समय रणजी ट्रॉफी 2026-27 में बंगाल के लिए खेल रहे हैं. शमी ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट करते हुए कहा कि वे टेस्ट कैप नंबर-279 को रिटायर कर रहे हैं. हालांकि व्हाइट बोल क्रिकेट में खेलते रहेंगे. इरफान पठान से लेकर रवि शास्त्री समेत की क्रिकेटरों ने शमी के संन्यास पर प्रतिक्रिया दी है.

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रवि शास्त्री

भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच शुरू होने से पहले मोहम्मद शमी की रिटायरमेंट पर रवि शास्त्री ने कहा, "जो खिलाड़ी देश के लिए बहुत अच्छा खेला, उसे जाते देखना दुख की बात है. मुझे लगता है कि वह अभी 30 से 40 विकेट और चटका सकते थे. उन्हें पिछले 12 महीने में टीम इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था और शायद टेस्ट टीम में बने रहना चाहिए था."

इरफान पठान

पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा - मोहम्मद शमी, एक शानदार टेड बॉल करियर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं. उस लाल गेंद के साथ आपकी लेट मूवमेंट बहुत याद आएगी.

 

मुनाफ पटेल

मुनाफ पटेल ने सोशल मीडिया पर कहा - दोस्त, सफेद जर्सी में आपकी बहुत याद आएगी. एक बेहतरीन करियर के लिए बधाई. आपको नीली जर्सी में देखने को उत्साहित हूं.

 

मोर्ने मोर्केल

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने शमी के साथ यादों को लेकर कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि जब वे टीम इंडिया के साथ जुड़े तब मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा थे. मोर्केल ने कहा कि शमी बहुत प्रतिभा के धनी खिलाड़ी हैं और उनका संन्यास लेना दुखद है.

मनोज तिवारी

मोहम्मद शमी, बंगाल टीम में मनोज तिवारी की कप्तानी में खेल चुके हैं. मनोज ने कहा, "लाल गेंद अब चाहे उनके हाथ में ना हो, लेकिन उनकी बेहतरीन गेंदबाजी की यादें क्रिकेट फैंस के दिलों में हमेशा अमर रहेंगी. कुछ लीजेंड जाते नहीं हैं, वे इतिहास बन जाते हैं. मैं जब बंगाल का कप्तान था, तब शमी को अपने गेंदबाजी अटैक में देखकर मुझे ऐसा ही अहसास होता था. वह दिल से योद्धा है."

 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 07 Nov 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
MOHAMMED SHAMI
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