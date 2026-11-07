इरफान पठान से लेकर मुनाफ पटेल तक, मोहम्मद शमी की रिटायरमेंट पर क्या बोले साथी क्रिकेटर

मोहम्मद शमी ने अपने 13 साल लंबे ऐतिहासिक टेस्ट करियर को विराम दे दिया है. उन्होंने 6 नवंबर 2026 के दिन टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया. शमी टेस्ट में भारत के सबसे बेहतरीन और सफल गेंदबाजों में से एक रहे. क्रिकेट जगत उनके रिटायरमेंट के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहा है. पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के कोच रह चुके रवि शास्त्री ने तो यह तक कह दिया कि शमी को अभी टीम इंडिया के लिए और खेलना चाहिए था.

शमी इस समय रणजी ट्रॉफी 2026-27 में बंगाल के लिए खेल रहे हैं. शमी ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट करते हुए कहा कि वे टेस्ट कैप नंबर-279 को रिटायर कर रहे हैं. हालांकि व्हाइट बोल क्रिकेट में खेलते रहेंगे. इरफान पठान से लेकर रवि शास्त्री समेत की क्रिकेटरों ने शमी के संन्यास पर प्रतिक्रिया दी है.

रवि शास्त्री

भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच शुरू होने से पहले मोहम्मद शमी की रिटायरमेंट पर रवि शास्त्री ने कहा, "जो खिलाड़ी देश के लिए बहुत अच्छा खेला, उसे जाते देखना दुख की बात है. मुझे लगता है कि वह अभी 30 से 40 विकेट और चटका सकते थे. उन्हें पिछले 12 महीने में टीम इंडिया का हिस्सा होना चाहिए था और शायद टेस्ट टीम में बने रहना चाहिए था."

इरफान पठान

पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने सोशल मीडिया पर लिखा - मोहम्मद शमी, एक शानदार टेड बॉल करियर के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं. उस लाल गेंद के साथ आपकी लेट मूवमेंट बहुत याद आएगी.

Many congratulations on your wonderful red ball cricket career @MdShami11 Your late movement with that cherry will be missed. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) November 6, 2026

मुनाफ पटेल

मुनाफ पटेल ने सोशल मीडिया पर कहा - दोस्त, सफेद जर्सी में आपकी बहुत याद आएगी. एक बेहतरीन करियर के लिए बधाई. आपको नीली जर्सी में देखने को उत्साहित हूं.

You will be Missed in Whites Buddy, congratulations on your amazing carrer. See you soon in Blues @MdShami11 #TestCricket #Shami — Munaf Patel (@munafpa99881129) November 6, 2026

मोर्ने मोर्केल

भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने शमी के साथ यादों को लेकर कहा कि यह उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि जब वे टीम इंडिया के साथ जुड़े तब मोहम्मद शमी टीम का हिस्सा थे. मोर्केल ने कहा कि शमी बहुत प्रतिभा के धनी खिलाड़ी हैं और उनका संन्यास लेना दुखद है.

मनोज तिवारी

मोहम्मद शमी, बंगाल टीम में मनोज तिवारी की कप्तानी में खेल चुके हैं. मनोज ने कहा, "लाल गेंद अब चाहे उनके हाथ में ना हो, लेकिन उनकी बेहतरीन गेंदबाजी की यादें क्रिकेट फैंस के दिलों में हमेशा अमर रहेंगी. कुछ लीजेंड जाते नहीं हैं, वे इतिहास बन जाते हैं. मैं जब बंगाल का कप्तान था, तब शमी को अपने गेंदबाजी अटैक में देखकर मुझे ऐसा ही अहसास होता था. वह दिल से योद्धा है."

"The red ball may no longer be in his hands, but the memories of his thunderbolts will forever remain in the hearts of cricket lovers. Some legends don't say goodbye; they simply become history." This what it meant to me When I was leading the bengal team and having Shami in the bowling line up. Warrior at heart @MdShami11 — MANOJ TIWARY (@tiwarymanoj) November 7, 2026

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