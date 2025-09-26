हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK Asia Cup Final: एशिया कप 2025 फाइनल में भारत को कैसे हरा सकती है पाकिस्तान? वसीम अकरम ने दिए टिप्स

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को कैसे हराए. इसको लेकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम ने अपनी टीम को कुछ टिप्स दिए हैं.

26 Sep 2025 12:07 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेशक एशिया कप 2025 के फाइनल में है, लेकिन अभी तक उनके पास टीम इंडिया को हराने का तोड़ नहीं है. टूर्नामेंट में पाकिस्तान सिर्फ 2 मैच हारी और दोनों भारत के खिलाफ थे. पाकिस्तान लड़ती हुई भी नजर नहीं आई, दोनों मुकाबलों में सूर्यकुमार यादव टीम को जीतने में कोई परेशानी नहीं हुई. लेकिन अब फाइनल है, इसका दबाव अलग है. वसीम अकरम ने अपनी टीम को कुछ टिप्स दिए हैं कि कैसे भारत को हराया जाए.

एशिया कप 2025 का फाइनल मैच 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भारत पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी थी जबकि गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान दूसरी फाइनलिस्ट बनी. एशिया कप के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इन दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला हुआ हो, अब पहली बार ऐसा होने जा रहा है.

वसीम अकरम ने क्या कहा?

सभी की निगाहें अब रविवार को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच पर है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिछले मैचों में क्या हुआ. उसी को याद रखा जाएगा, जो चैंपियन बनेगा. इससे पहले वसीम अकरम ने अपनी टीम को खास सलाह दी है. 

अकरम ने कहा, "एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान है. निश्चित रूप से टीम इंडिया प्रबल दावेदार है, लेकिन कुछ भी हो सकता है. पाकिस्तान को आत्मविश्वास और ले बनाए रखनी चाहिए. खुद पर भरोसा रखना चाहिए और समझदारी भरी क्रिकेट खेलें. अगर पाकिस्तान शुरुआत में विकेट ले लेता है तो भारत को बैकफुट पर धकेला जा सकता है. मुझे विश्वास है कि अंत में वही टीम जीतेगी जो बेस्ट होगी."

इस मैच को अगर बांग्लादेश जीतती तो वो भारत के साथ फाइनल खेलती. श्रीलंका को हराने के बाद बांग्लादेश से उम्मीद थी कि वह पाकिस्तान को हरा सकती है. टीम की गेंदबाजी अच्छी रही और पाकिस्तान को 135 पर रोक भी दिया गया लेकिन बल्लेबाजी के कारण टीम 11 रनों से हार गई. बांग्लादेश टीम के कप्तान जाकिर अली ने खराब बल्लेबाजी को हार का जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा, "बल्लेबाजी यूनिट के तौर पर हम पिछले दोनों मैच हारे. हमारी गेंदबाजी अच्छी रही, कल भी बल्लेबाजी के कारण ही हम मैच हार गए. मैंने मौकों का फायदा उठाने और कप्तानी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
26 Sep 2025 12:07 PM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Asia Cup IND VS PAK WASIM AKRAM PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025 Final
