ट्राई सीरीज में भारत की लगातार 2 हार, अब कैसे फाइनल में मिलेगी जगह? जानें पूरा समीकरण

तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए अभी श्रीलंका में है, जहां त्रिकोणीय सीरीज खेली जा रही है. अफगानिस्तान के बाद मेजबान के हाथों मिली लगातार दूसरी हार से भारतीय टीम मुश्किल में है. सोमवार को सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने इंडिया ए को हराया. इससे पहले बारिश से प्रभावित मैच में अफगानिस्तान ए ने इंडिया ए को हराया था. वैभव सूर्यवंशी ने अफगानिस्तान के खिलाफ 44 रनों की अच्छी पारी जरूर खेली, लेकिन मेजबान के खिलाफ हुए दोनों मैचों में वह फ्लॉप रहे. अब फाइनल की राह मुश्किल है, जानिए इंडिया ए अब कैसे फाइनल में पहुंच सकता है.

श्रीलंका में इंडिया ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही है. फॉर्मेट के अनुसार सभी टीमें अन्य दोनों टीमों से 2-2 मैच खेलेगी, टॉप-2 टीमों के बीच फाइनल मैच होगा. इंडिया ए लगातार 2 मैच हार चुकी है, टीम ने सिर्फ पहले मैच में श्रीलंका ए को हराया था. बेशक इंडिया टीम में IPL के कई दिग्गज स्टार हैं, लेकिन सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी हैं जो हाल ही में भारत की नेशनल टीम में शामिल हुए हैं. इस सीरीज के पहले मैच में वैभव ने 21 रन बनाए थे, अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में 44 और पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ वह 14 ही रन बना पाए. वह सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे, हालांकि उन्हें स्ट्राइक नहीं मिली.

अंक तालिका की स्थिति

पहले ट्राई सीरीज की अंक तालिका पर नजर डालते हैं. मेजबान श्रीलंका ए 3 में से 2 जीत के साथ पहले स्थान पर है. उनके 4 अंक हैं. इंडिया ए लगातार 2 हार के बावजूद दूसरे स्थान पर है. इंडिया ने 3 में से 1 मैच जीता और 2 हारे, 2 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट 0.032 का है. अफगानिस्तान ने 2 में से 1 में जीत दर्ज की है, उनके 2 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट माइनस (-1.392) में है.

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फाइनल में कैसे पहुंच सकती है इंडिया ए ?

अब इस सीरीज में फाइनल समेत 3 मैच बचे हैं. बुधवार, 17 जून को अफगानिस्तान ए बनाम इंडिया ए, शुक्रवार को श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए मैच खेला जाएगा. इसके बाद अंक तालिका की टॉप-2 टीमों के बीच 21 जून को फाइनल खेला जाएगा.

इंडिया के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ मैच करो या मरो वाला है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान इस मैच को जीत गई तो इंडिया ए बाहर हो जाएगी. हालांकि अगर इंडिया ए जीती तो अफगानिस्तान बाहर नहीं होगी.

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एक समीकरण ये है कि अगर इंडिया ए जीती तो उनके श्रीलंका के बराबर 4 अंक हो जाएंगे, फिलहाल तो श्रीलंका का नेट रन रेट बेहतर है इसलिए मेजबान ही टॉप पर रहेगी. फिर शुक्रवार को अफगानिस्तान के पास मौका होगा कि वो बड़े अंतर से जीतकर नेट रन रेट इंडिया ए से बेहतर कर ले, हालांकि इसमें अफगानिस्तान के लिए स्थिति मुश्किल हो जाएगी और 90 परसेंट चांस रहेंगे कि फाइनल इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच होगा.