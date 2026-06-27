हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-पाकिस्तान समेत 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 9 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ इतने स्पॉट बाकी

भारत-पाकिस्तान समेत 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 9 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ इतने स्पॉट बाकी

2028 Women T20 World Cup Qualified Teams: दो साल बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए 9 टीमों ने क्वालीफिकेशन पक्का कर लिया है. भारत और पाकिस्तान समेत जानिए किन 9 टीमों ने अगले वर्ल्ड कप का टिकट कटाया.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 27 Jun 2026 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

इंग्लैंड और वेल्स की मेजबानी में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जा रहा है. नॉकआउट स्टेज शुरू होने की तारीख पास आ रही है, लेकिन इसी बीच अपडेट सामने आया है कि 2028 के वर्ल्ड कप के लिए अब तक कुल 9 टीम क्वालीफाई कर चुकी हैं. पाकिस्तान खराब प्रदर्शन के कारण 2026 विश्व कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन वह भी 2028 में होने वाले वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई कर गई है.

8 टीमों को डायरेक्ट एंट्री

आपको बता दें कि 2026 टी20 वर्ल्ड कप की 12 टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया था. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बताया कि 2026 वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल के दोनों ग्रुप की टॉप-4 टीम सीधे 2028 विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर गई हैं.

चूंकि दोनों ग्रुप से अब तक दो-दो टीम बाहर हो चुकी हैं. ऐसे में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्टइंडीज ने अगले विश्व कप में जगह बना ली है.

पाकिस्तान होगा मेजबान

पाकिस्तान टीम 2026 टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई है. इसके बावजूद उसे अगले विश्व कप में डायरेक्ट एंट्री मिली है. दरअसल 2028 के वर्ल्ड कप की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और मेजबान होने के नाते पाकिस्तान भी अगला वर्ल्ड कप खेलेगा. वह नौवीं टीम है, जिसने 2028 टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह पक्की कर ली है.

अगले वर्ल्ड कप में जाने वाली 10वीं टीम कौन सी होगी, इसका फैसला 6 जुलाई के बाद आईसीसी रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा. मौजूदा रैंकिंग के हिसाब से आयरलैंड क्वालीफाई करने के लिए काफी अच्छी स्थिति में है, जो अभी दुनिया की नौवीं नंबर की टीम है. 2028 के वर्ल्ड कप में कुल 12 टीम भाग लेंगी. अंतिम दो टीमों का फैसला ग्लोबल क्वालीफायर्स से किया जाता है.

यह भी पढ़ें:

भारत को हराने वाले इस 'भारतीय' की मां का रिएक्शन वायरल, बोलीं- टीम इंडिया की हार से दुख लेकिन...

भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
India Cricket Team Women T20 World Cup T20 World Cup 2028
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान समेत 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 9 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ इतने स्पॉट बाकी
भारत-पाकिस्तान समेत 2028 टी20 वर्ल्ड कप के लिए 9 टीमों ने किया क्वालीफाई, अब सिर्फ इतने स्पॉट बाकी
क्रिकेट
भारत को हराने वाले इस 'भारतीय' की मां का रिएक्शन वायरल, बोलीं- टीम इंडिया की हार से दुख लेकिन...
भारत को हराने वाले इस 'भारतीय' की मां का रिएक्शन वायरल, बोलीं- टीम इंडिया की हार से दुख लेकिन
क्रिकेट
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
क्रिकेट
IND vs IRE T20: दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका! इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका! इतनी बदल जाएगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi का संगीत में साड़ी लुक, पर बेटे Vihan के साथ होने वाली है बड़ी अनहोनी!
Bollywood News: ऐश्वर्या राय के आइकॉनिक गाने 'इश्क कमीना' का हुआ रीमेक, नए अंदाज में रिलीज हुआ ट्रैक(27.06.26)
Mahindra BE 6 (Pack 2) ownership review | Auto Live #mahindra #mahindrabe6
US Iran War: सिंगापुर के जहाज पर हमला | Trump | Hormuz | IRGC | Netanyahu
Maharashtra TET Paper Leak: TET का पेपर लीक! कल होने वाली परीक्षा हुई रद्द | TET Exam Cancelled
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
'बिल्कुल गलत...', कोलंबो में भारत-पाकिस्तान के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी पर आया राम माधव का बयान, जानें क्या बताया
महाराष्ट्र
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
मुंबई में मुहर्रम जुलूस में जहर से भरे चूहे मारने वाले 14900 कैप्सूल जब्त, बड़ी साजिश की आशंका
क्रिकेट
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
भारत की हार पर रवींद्र जडेजा के कोच ने दिया बड़ा बयान, जो कहा वो भारतीय फैंस को जानना चाहिए
विश्व
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
भारत के दौरे पर कब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप? इंडिया-US डील पर बातचीत के बीच सर्जियो गोर ने बता दिया पूरा प्लान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Records: 'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' बनी तूफान, धुआंधार कमाई के साथ पहले दिन तोड़े ये 9 बड़े रिकॉर्ड्स
विश्व
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को देना पड़ेगा टैक्स? ईरान और अमेरिका की बातचीत के बीच ओमान ने दिया ये बयान
ट्रेंडिंग
Video: जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
जंगल में टाइगर्स की खूनी जंग, दरिंदों की दहाड़ से गूंजा जंगल- वीडियो देख छूट जाएंगे पसीने
ऑटो
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
अब Maruti ला रही सबसे छोटी और सस्ती SUV, टाटा पंच को देगी कड़ी टक्कर, जानिए डिटेल्स
ENT LIVE
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
Blast Review: Abhirami, Preity Mukhundhan और Arjun Sarja की माइंड ब्लोइंग एक्शन फिल्म
ENT LIVE
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
Carry On Jatta 4 Review: कन्फ्यूजन, कॉमेडी और फुल पैसा वसूल एंटरटेनमेंट
ABP NEWS
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
अयोध्या चंदा विवाद पर भड़कीं साध्‍वी ऋतंभरा.
ABP NEWS
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
सच को छिपाया नहीं जा सकता: दान विवाद पर साध्वी ऋतंभरा।
ABP NEWS
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
सांप चंदन के पेड़ों के चारों ओर भी लिपट जाते हैं। – साध्वी ऋतंभरा
Embed widget