हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRinku Singh Father: जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे रिंकू सिंह के पिता, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट

Rinku Singh Father: जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे रिंकू सिंह के पिता, अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट

Rinku Singh Father Health: रिंकू सिंह के पिता की तबीयत पर अस्पताल ने ताजा अपडेट जारी किया है. खानचंद सिंह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Feb 2026 06:48 PM (IST)
Rinku Singh Father Health Update: भारत के स्टार क्रिकेटर रिंकू सिंह हाल ही में टीम इंडिया का साथ छोड़ घर लौट गए थे. पिता की बिगड़ती तबीयत उनकी घर वापसी का कारण रहा. रिंकू के पिता, खान चंद सिंह स्टेज-4 लीवर कैंसर से जूझ रहे हैं और ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. रिंकू के पिता की हेल्थ पर ताजा अपडेट सामने आया है कि वो इस समय क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में मैकेनिकल वेंटीलेटर सपोर्ट पर हैं.

रिंकू सिंह के पिता मैकेनिकल वेंटीलेटर सपोर्ट पर हैं और उन्हें निरंतर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है. खानचंद सिंह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं और उनकी हालत अबही नाजुक बताई जा रही है. बता दें कि रिंकू के पिता का कैंसर ट्रीटमेंट पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है.

सुपर-8 में भारत का अगला मैच चेन्नई में जिम्बाब्वे के साथ होना है. रिंकू सिंह टीम इंडिया के साथ चेन्नई गए थे, लेकिन पिता की तबीयत पर खबर मिलते ही घर की ओर रवाना हो गए थे. उन्होंने चेन्नई में अभ्यास सत्र में भी भाग नहीं लिया.

रिंकू अगला मैच खेलेंगे या नहीं

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने रिंकू सिंह पर अपडेट देकर कहा था कि रिंकू के पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर वापस चले गए थे. कोच ने आगे बताया कि रिंकू आज टीम के साथ जुड़ जाएंगे.

जहां तक भारतीय टीम की बात है, उसे सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए हर हाल में जिम्बाब्वे पर जीत चाहिए. वहीं नेट रन-रेट को बेहतर करने के लिए भारत को जिम्बाब्वे पर बड़ी जीत की आवश्यकता है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 25 Feb 2026 06:35 PM (IST)
RINKU SINGH Rinku Singh Father Rinku Singh Father Health
