IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयूएई ने टीम इंडिया को 6 विकेट से रौंदा, मिली लगातार दूसरी शर्मनाक हार

यूएई ने टीम इंडिया को 6 विकेट से रौंदा, मिली लगातार दूसरी शर्मनाक हार

India vs UAE Hong Kong Sixes 2026: भारतीय टीम को हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में यूएई ने 6 विकेट से हरा दिया है. यह भारत की लगातार दूसरी हार है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 31 Oct 2026 10:10 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम को यूएई ने 6 विकेट से हरा दिया है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में यह भारत की लगातार दूसरी हार है. क्रुणाल पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 94 रन बनाए. यूएई के बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए 26 गेंद में ही मैच खत्म कर दिया. भारत के लिए टी नटराजन ने 14 गेंद में 38 रन बनाए.

टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और राहुल तेवतिया, ये सभी धुरंधर फ्लॉप हो गए थे. यूएई के खिलाफ भी उनमें से कोई नहीं चला. नीतीश ने सिर्फ 6 रन, राहुल तेवतिया और शशांक सिंह भी सिर्फ एक-एक रन बनाकर आउट हो गए. वो तो भला हो नटराजन का, जिन्होंने 38 रन बना दिए वरना भारत का स्कोर 60-65 तक सीमित रह जाता.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
NZ वनडे सीरीज के लिए फिर बदली टीम इंडिया, BCCI ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए फिर बदली टीम इंडिया, BCCI का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
'टैलेंट खराब...', अभिषेक-वैभव पर युवराज सिंह कह गए बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
'टैलेंट खराब', अभिषेक-वैभव पर युवराज सिंह कह गए बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्रिकेट
200+ के चेज में खामोश रहता है अभिषेक शर्मा का बल्ला, आंकड़ों ने खोली पोल
200+ के चेज में खामोश रहता है अभिषेक शर्मा का बल्ला, आंकड़ों ने खोली पोल
क्रिकेट
BCCI का बड़ा फैसला, टीम इंडिया से रिलीज होंगे नितीश कुमार रेड्डी; जानें क्या है वजह
BCCI का बड़ा फैसला, टीम इंडिया से रिलीज होंगे नितीश कुमार रेड्डी; जानें क्या है वजह

4.2 ओवर में मैच खत्म

95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई यूएई की टीम ने पहले ओवर से तबाही मचानी शुरू कर दी और सिर्फ 4.2 ओवर में मैच को खत्म कर दिया. खालिद शाह ने टी नटराजन के पहले ही ओवर में 25 रन बटोर लिए. उसके बाद दूसरे ओवर में शशांक सिंह को भी पहली 3 गेंदों में 2 छक्के समेत 16 रन पड़ चुके थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए कोई रन नहीं दिया.

जो दबाव दूसरे ओवर में शशांक सिंह ने बनाया था, वह तीसरे ओवर में तब हट गया जब नीतीश राणा ने 24 रन लुटा दिए. खालिद शाह और अंश टंडन बुरी तरह भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे. अब सारा दारोमदार टी नटराजन पर था, जिन्हें चौथे ओवर में रन रोकने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने भी अपने दूसरे ओवर में 19 रन लुटा दिए. यहां से यूएई की जीत औपचारिकता मात्र रह गई थी.

क्रुणाल पांड्या, 2 गेंद में 2 छक्के

क्रुणाल पांड्या को पहले मैच में एक ओवर में लगातार 5 छक्के पड़े थे. जब वह यूएई के खिलाफ बॉलिंग करने आए तो खालिद शाह ने उनकी दोनों गेंदों पर सिक्स लगाकर 4.2 ओवर में मैच को खत्म कर दिया. पांड्या ने अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गेंद फेंकी हैं, जिनमें से उन्होंने 7 छक्के लगवाए हैं.

ग्रुप सी में भारतीय टीम आखिरी पायदान पर है और अब तक अपने दोनों मैच हर चुकी है. यूएई अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर विराजमान है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है. 

यह भी पढ़ें:

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए फिर बदली टीम इंडिया, स्टार गेंदबाज को मौका; BCCI का बड़ा ऐलान

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
Read More
Published at : 31 Oct 2026 09:12 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team UAE Cricket Team Hong Kong Sixes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
NZ वनडे सीरीज के लिए फिर बदली टीम इंडिया, BCCI ने प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान
न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए फिर बदली टीम इंडिया, BCCI का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
'टैलेंट खराब...', अभिषेक-वैभव पर युवराज सिंह कह गए बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
'टैलेंट खराब', अभिषेक-वैभव पर युवराज सिंह कह गए बहुत बड़ी बात; जानें क्या कहा
क्रिकेट
200+ के चेज में खामोश रहता है अभिषेक शर्मा का बल्ला, आंकड़ों ने खोली पोल
200+ के चेज में खामोश रहता है अभिषेक शर्मा का बल्ला, आंकड़ों ने खोली पोल
क्रिकेट
BCCI का बड़ा फैसला, टीम इंडिया से रिलीज होंगे नितीश कुमार रेड्डी; जानें क्या है वजह
BCCI का बड़ा फैसला, टीम इंडिया से रिलीज होंगे नितीश कुमार रेड्डी; जानें क्या है वजह
Advertisement

वीडियोज

Sansani: लव मैरिज की दगाबाज भाभी !
विपक्ष का 'जज्बा' जरा सी बारिश में धुल गया!
शाह के मंत्र से 27 में सत्ताधीश बनेंगे योगी?
यूपी की सत्ता के लिए हिंदू-मुसलमान करना जरूरी है?
Uttarakhand हेलिकॉप्टर क्रैश में सभी की मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
हूतियों का यमन पर अटैक, राष्ट्रपति भवन को बनाया निशाना, मदीना की ओर भेजे ड्रोन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक रहेंगी ये पाबंदियां, वर्क फ्रॉम होम का भी निर्देश
दिल्ली-NCR में 5 से 20 नवंबर तक रहेंगी ये पाबंदियां, वर्क फ्रॉम होम का भी निर्देश
Hockey
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, जापान को रौंद लगाई जीत की हैट्रिक
बॉलीवुड
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के मुरीद हुए विदेशी क्रिटिक्स, बोले- 'साल की सबसे बेहतरीन फिल्म'
लॉस एंजिल्स प्रीमियर के बाद ‘रामायण’ के मुरीद हुए इंटरनेशनल क्रिटिक्स, जमकर की तारीफ
बिहार
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
बिहार के सरकारी शिक्षक ध्यान दें! ड्रेस कोड पर सरकार का सख्त आदेश जारी
विश्व
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
FATF का पाकिस्तान पर कोई एक्शन नहीं, खुलेआम पल रहे आतंकी, 2030 तक मिली खुली छूट!
Home Tips
Best Tiles For Home: बाथरूम से किचन तक, घर के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, नहीं होगी परेशानी
बाथरूम से किचन तक, घर के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, नहीं होगी परेशानी
एग्रीकल्चर
Krishak Unnati Yojana: किसानों को 15000 प्रति एकड़ देगी सरकार, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
किसानों को 15000 प्रति एकड़ देगी सरकार, बस पूरी करनी होगी ये शर्त
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget