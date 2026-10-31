यूएई ने टीम इंडिया को 6 विकेट से रौंदा, मिली लगातार दूसरी शर्मनाक हार

भारतीय टीम को यूएई ने 6 विकेट से हरा दिया है. हॉन्ग कॉन्ग सिक्स टूर्नामेंट में यह भारत की लगातार दूसरी हार है. क्रुणाल पांड्या की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 6 ओवरों में 94 रन बनाए. यूएई के बल्लेबाजों ने तबाही मचाते हुए 26 गेंद में ही मैच खत्म कर दिया. भारत के लिए टी नटराजन ने 14 गेंद में 38 रन बनाए.

टीम इंडिया के सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ भी नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और राहुल तेवतिया, ये सभी धुरंधर फ्लॉप हो गए थे. यूएई के खिलाफ भी उनमें से कोई नहीं चला. नीतीश ने सिर्फ 6 रन, राहुल तेवतिया और शशांक सिंह भी सिर्फ एक-एक रन बनाकर आउट हो गए. वो तो भला हो नटराजन का, जिन्होंने 38 रन बना दिए वरना भारत का स्कोर 60-65 तक सीमित रह जाता.

4.2 ओवर में मैच खत्म

95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई यूएई की टीम ने पहले ओवर से तबाही मचानी शुरू कर दी और सिर्फ 4.2 ओवर में मैच को खत्म कर दिया. खालिद शाह ने टी नटराजन के पहले ही ओवर में 25 रन बटोर लिए. उसके बाद दूसरे ओवर में शशांक सिंह को भी पहली 3 गेंदों में 2 छक्के समेत 16 रन पड़ चुके थे, लेकिन आखिरी 3 गेंदों पर उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए कोई रन नहीं दिया.

जो दबाव दूसरे ओवर में शशांक सिंह ने बनाया था, वह तीसरे ओवर में तब हट गया जब नीतीश राणा ने 24 रन लुटा दिए. खालिद शाह और अंश टंडन बुरी तरह भारतीय गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे. अब सारा दारोमदार टी नटराजन पर था, जिन्हें चौथे ओवर में रन रोकने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने भी अपने दूसरे ओवर में 19 रन लुटा दिए. यहां से यूएई की जीत औपचारिकता मात्र रह गई थी.

क्रुणाल पांड्या, 2 गेंद में 2 छक्के

क्रुणाल पांड्या को पहले मैच में एक ओवर में लगातार 5 छक्के पड़े थे. जब वह यूएई के खिलाफ बॉलिंग करने आए तो खालिद शाह ने उनकी दोनों गेंदों पर सिक्स लगाकर 4.2 ओवर में मैच को खत्म कर दिया. पांड्या ने अब तक इस टूर्नामेंट में 8 गेंद फेंकी हैं, जिनमें से उन्होंने 7 छक्के लगवाए हैं.

ग्रुप सी में भारतीय टीम आखिरी पायदान पर है और अब तक अपने दोनों मैच हर चुकी है. यूएई अपने दोनों मैच जीतकर टॉप पर विराजमान है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है.

यह भी पढ़ें:

न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के लिए फिर बदली टीम इंडिया, स्टार गेंदबाज को मौका; BCCI का बड़ा ऐलान