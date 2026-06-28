2 दिन के अंदर आयरलैंड की दूसरी जीत, बदल दिया इतिहास; पहली बार कर दिया ऐसा कारनामा

आयरलैंड महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर इतिहास रचा. ये आयरलैंड महिला टीम की टी20 विश्व कप में पहली जीत है, हालांकि टीम पहले ही सेमीफाइनल दौड़ से बाहर हो चुकी थी लेकिन ये पहली जीत खास थी. एक दिन पहले ही आयरलैंड की पुरुष टीम ने भारतीय क्रिकेट टीम को बुरी तरह हराया था, वो भी ऐतिहासिक पल था क्योंकि इससे पहले कभी भी आयरलैंड भारत से जीत नहीं पाई थी.

जब आयरलैंड पुरुष टीम ने टीम इंडिया को हराया था, वो मैच आयरलैंड महिला टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ बैठकर देख रहे थे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था. उस मैच ने महिला खिलाड़ियों को इंस्पायर किया होगा कि सामने कितनी भी बड़ी टीम हो, अच्छा क्रिकेट खेलकर मैच जीता जा सकता है.

ओर्ला प्रेंडरगास्ट को मिला POTM

आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था और वेस्टइंडीज को 128 रनों पर रोक दिया था. वेस्टइंडीज की कोई बल्लेबाज अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, चिनले हेनरी ने 27 रन बनाए जो इस पारी का सर्वाधिक स्कोर था.

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लक्ष्य का पीछा करते हुए ओर्ला प्रेंडरगास्ट ने 44 गेंदों में 63 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली, उन्होंने 2 छक्के और 8 चौके लगाए. आयरलैंड महिला टीम ने 18.1 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की.

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वेस्टइंडीज सेमीफाइनल में पहुंची

हालांकि इस शर्मनाक हार के बावजूद वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही. ग्रुप बी से वेस्टइंडीज के आलावा इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया, टीम ने अपने पांचों मैचों में जीत दर्ज करते हुए 10 अंक प्राप्त किए.

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वेस्टइंडीज और श्रीलंका के 6-6 अंक रहे, दोनों का नेट रन रेट माइनस में था लेकिन श्रीलंका के नेट रन रेट (-0.725) से बेहतर नेट रन रेट होने के कारण वेस्टइंडीज (-0.147) ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया.