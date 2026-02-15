Highest Successful T20I Run Chase at Colombo: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था. भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे, लेकिन ईशान किशन ने 77 रनों की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया को बड़े स्कोर तक ले जाने की नींव रखी.

पाकिस्तानी गेंदबाजों पर हावी होते हुए ईशान किशन ने 40 गेंद में 77 रन बनाए. उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन कोलंबो में जीत के लिए आखिर टीम इंडिया को कितने रन बनाने होंगे? यहां देख लीजिए कोलंबो के मैदान पर सबसे बड़ा रन चेज कितना है. कितने रन बनाने पर भारतीय टीम आसान जीत के बारे में सोच सकती है.

कोलंबो में सबसे बड़ा रन चेज

यह टीम इंडिया के लिए चिंता भरी खबर हो सकती है कि कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम पर 215 रनों का टारगेट भी चेज हो चुका है. बांग्लादेश ने साल 2018 में श्रीलंका के खिलाफ 215 चेज कर दिए थे. यह इस मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है.

आर प्रेमदासा स्टेडियम में सबसे बड़े टी20 रन चेज के मामले में दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे आता है. जिम्बाब्वे ने साल 2024 में श्रीलंका के खिलाफ 174 रनों का लक्ष्य चेज किया था.

भारत कितने रन आसानी से डिफेंड कर लेगी

चूंकि आज टी20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान को टारगेट चेज करना है. उसके आंकड़ों पर नजर डालें तो पाकिस्तान का इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 175 रन का है. यहां पाकिस्तान का सबसे बड़ा रन चेज 173 रनों का है, जो उसने श्रीलंका के खिलाफ किया था. पाकिस्तान यहां पर कभी 180 रनों का आंकड़ा नहीं छू सका है. इसलिए टीम इंडिया यह आंकड़ा पार कर लेती है, तो उसके लिए जीत दर्ज कर पाना काफी आसान हो सकता है.