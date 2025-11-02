वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए. यह महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. शेफाली वर्मा ने 87 रन और दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की पारी खेली थी. दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है, उसके बाद ऐसा बैटिंग लाइन-अप है, जो इस रिकॉर्ड टारगेट को हासिल कर सकता है. इसी बीच आइए जान लेते हैं कि वर्ल्ड कप में अब तक सबसे बड़ा सफल रन चेज कितने रनों का हुआ है.

वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज

महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज साल 2009 में हुआ था. 2009 के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 167 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था. उस मैच में न्यूजीलैंड की पहले खेलते हुए महज 166 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट शेष रहते इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था.

वर्ल्ड कप फाइनल में दूसरा सबसे सफल रन चेज 1997 में आया. उस साल ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी भिड़ंत में 165 रनों का टारगेट हासिल करके ट्रॉफी जीती थी.

167 रन - इंग्लैंड (बनाम न्यूजीलैंड)

165 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम न्यूजीलैंड)

152 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम इंग्लैंड)

129 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम इंग्लैंड)

भारत के नाम अनोखा रिकॉर्ड

इससे पहले 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में 298 रन बनाए. यह महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. ऑस्ट्रेलिया ने 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन बना डाले थे. वो फाइनल में 300 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली इकलौती टीम भी है. इस सूची में भारतीय टीम 298 रनों के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है.

