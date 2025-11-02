हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटINDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े

INDW vs SAW Final: वर्ल्ड कप फाइनल में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? दक्षिण अफ्रीका 299 बना पाएगी या नहीं? देखें आंकड़े

Highest Successful Run Chase in Womens World Cup Final: वर्ल्ड कप फाइनल में भारत ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए थे. यहां जानिए फाइनल में अब तक सबसे बड़ा रन चेज कितने रनों का हुआ है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 02 Nov 2025 10:25 PM (IST)
वर्ल्ड कप फाइनल में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए. यह महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. शेफाली वर्मा ने 87 रन और दीप्ति शर्मा ने 58 रनों की पारी खेली थी. दक्षिण अफ्रीका पहली बार वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है, उसके बाद ऐसा बैटिंग लाइन-अप है, जो इस रिकॉर्ड टारगेट को हासिल कर सकता है. इसी बीच आइए जान लेते हैं कि वर्ल्ड कप में अब तक सबसे बड़ा सफल रन चेज कितने रनों का हुआ है.

वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज

महिला वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा रन चेज साल 2009 में हुआ था. 2009 के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 167 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया था. उस मैच में न्यूजीलैंड की पहले खेलते हुए महज 166 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. इसके जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट शेष रहते इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था.

वर्ल्ड कप फाइनल में दूसरा सबसे सफल रन चेज 1997 में आया. उस साल ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी भिड़ंत में 165 रनों का टारगेट हासिल करके ट्रॉफी जीती थी.

  • 167 रन - इंग्लैंड (बनाम न्यूजीलैंड)
  • 165 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम न्यूजीलैंड)
  • 152 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम इंग्लैंड)
  • 129 रन - ऑस्ट्रेलिया (बनाम इंग्लैंड)

भारत के नाम अनोखा रिकॉर्ड

इससे पहले 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में 298 रन बनाए. यह महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में किसी टीम द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा टोटल है. फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है. ऑस्ट्रेलिया ने 2022 के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 356 रन बना डाले थे. वो फाइनल में 300 या उससे ज्यादा रन बनाने वाली इकलौती टीम भी है. इस सूची में भारतीय टीम 298 रनों के साथ दूसरे स्थान पर आ गई है.

फाइनल में इतिहास रचने से चूकीं शेफाली वर्मा, वर्ल्ड कप में अब तक कोई भारतीय नहीं कर पाया ऐसा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 02 Nov 2025 10:25 PM (IST)
Live Cricket Score IND W Vs SA W World Cup Final Icc Womens World Cup 2025 IND W Vs SA W Final
