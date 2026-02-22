Highest Sucessful T20I Run Chase at Narendra Modi Stadium: 2026 टी20 वर्ल्ड कप में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सुपर-8 का मैच खेला जा रहा है. यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी. भारत की ओर से पावरप्ले में दमदार गेंदबाजी हुई. पहले 6 ओवरों में ही दक्षिण अफ्रीकी टीम 3 विकेट खो चुकी थी. आज अगर टीम इंडिया को जीतना है तो दक्षिण अफ्रीका को 170 से नीचे रोकना होगा.

नरेंद्र मोदी स्टेडियम को आमतौर पर बढ़िया बल्लेबाजी पिच के लिए जाना जाता है, लेकिन सुपर-8 के मैच में टीम इंडिया ने अफ्रीकी टीम को बढ़िया शुरुआत लेने से रोक दिया. यहां जान लीजिए कि इस मैदान पर टीम इंडिया कितना स्कोर आसानी से चेज कर सकती है और उसे दक्षिण अफ्रीका को कितने रनों पर रोकना होगा.

अंतर्राष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर 234 रन है, जो साल 2023 में भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था. गौर करने वाली बात यह है कि इस मैदान पर कभी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 200 या उससे बड़ा टारगेट चेज नहीं हुआ है.

कितना स्कोर आसानी से चेज कर लेगी टीम इंडिया?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर टी20 क्रिकेट में सबसे सफल रन चेज दक्षिण अफ्रीका के ही नाम है. उसने इसी वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 176 रनों का टारगेट चेज कर दिया था. मगर अच्छी बात यह है कि अफ्रीकी टीम आज चेज नहीं कर रही है. मगर भारत का यहां सबसे सफल रन चेज कितना है और वह आसानी से कितना टारगेट चेज कर लेगी.

दक्षिण अफ्रीका को 170 से नीचे रोकना होगा

यहां टी20 में भारत का सबसे सफल रन चेज 165 का है. टीम इंडिया ने साल 2021 में इस मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ 165 रनों का टारगेट सफलतापूर्वक चेज कर लिया था. ऐसे में दक्षिण अफ्रीकी टीम आज 170 या उससे अधिक रन बना लेती है, तो भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किल बढ़ सकती है.

