हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA: क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज

IND vs SA: क्या गुवाहाटी टेस्ट जीत पाएगी टीम इंडिया? टेस्ट क्रिकेट में कितने रनों का है सबसे बड़ा सफल रन चेज

IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम बहुत बुरे हाल में है. भारत की पहली पारी मात्र 201 रनों पर सिमट गई है, इससे दक्षिण अफ्रीका को 288 रनों की विशाल बढ़त मिली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Preferred Sources

गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम बहुत बुरे हाल में है. भारत की पहली पारी मात्र 201 रनों पर सिमट गई है, इससे दक्षिण अफ्रीका को 288 रनों की विशाल बढ़त मिली. पिछले साल न्यूजीलैंड ने किया था और अब दक्षिण अफ्रीका भी टीम इंडिया को उसके के घर पर क्लीन स्वीप करने के करीब है. दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 150 रन बनाकर ऑलआउट भी हो जाती है, तो भी भारत को 400 से अधिक लक्ष्य मिलेगा. ऐसे में सवाल है कि क्या भारतीय टीम अब भी गुवाहाटी टेस्ट जीत सकती है. यहां जान लीजिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज कितना है?

दक्षिण अफ्रीका ने सेनुरन मुथुसामी के 109 रन और मार्को जानसेन की 93 रनों की पारी की बदौलत पहली पारी में 489 रन बना डाले थे. वहीं भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 58 रन बनाए, जबकि केएल राहुल 22 रन बनाकर लौट गए. एक समय टीम इंडिया के लिए 150 रनों का स्कोर बना पाना भी मुश्किल लग रहा था. मगर वाशिंगटन सुंदर ने 48 रनों की पारी खेल, जैसे-तैसे टीम इंडिया को 200 के पार पहुंचाया.

टेस्ट में सबसे बड़ा रन चेज

चूंकि दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त मिली है. दूसरी पारी में अफ्रीका 250 रन भी बना लेती है, तो भारत को 500 रनों से ज्यादा का विशालकाय लक्ष्य मिलेगा. टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारतीय पिचों पर कभी भी 400 रनों से ज्यादा का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है. भारत में सबसे बड़ा रन चेज टीम इंडिया के ही नाम है, जब साल 2008 में उसने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर 387 रनों का टारगेट चेज कर लिया था.

वहीं टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज इंग्लैंड के नाम है. साल 1939 में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 654 रनों का लक्ष्य प्राप्त करके इतिहास रच दिया था. मगर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में 600 तो क्या, 500 रनों का टारगेट भी चेज नहीं हो सका है. कुल मिलाकर देखा जाए, तो गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को 288 रनों से पिछड़ना बहुत भारी पड़ने वाला है.

यह भी पढ़ें:

दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा तीसरा दिन, मार्को यानसेन का ऐतिहासिक 'सिक्सर'; भारत पर मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 24 Nov 2025 04:45 PM (IST)
Tags :
 India Vs South Africa IND VS SA IND Vs SA 2nd Test
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Actor Dharmendra Passes Away:'सबकी मदद करने वाले चले गए ',धमेंद्र को याद कर भावुक हुए Nitin Gadkari
Actor Dharmendra Passes Away: हिंदी सिनेमा के एक और युग का अंत | Bollywood Legend
Pollution Breaking: नक्सली हिडमा जिंदाबाद के नारे से भड़का विवाद, 22 प्रदर्शनकारी हिरासत में
Ayodhya Conclave: राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले Brajesh Pathak ने क्या कहा? | Ayodhaya Ram Mandir
Delhi Blast का सबसे बड़ा खुलासा! Al Falah यूनिवर्सिटी पर NIA का बड़ा शिकंजा | Red Fort Blast
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर राहुल गांधी ने जताया दुख, कहा- 'उनका नाम हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद किया जाएगा'
महाराष्ट्र
डिप्टी CM अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई, 'मुझ पर किसी का कोई ...'
'मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं', अजित पवार ने वोट और फंड वाले बयान पर दी सफाई
क्रिकेट
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
Watch: विराट जैसी कवर ड्राइव और द्रविड़ जैसा डिफेंस, तेजस्वी यादव की बैटिंग देख उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
'जान क्यों जाती है जाते हुए?' जब मौत को लेकर धर्मेंद्र ने शेयर किया था वीडियो, कहा था- पता नहीं कौन कहां ले जाएगा
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
'एशिया कप' जीतने पर पाकिस्तान को कितनी प्राइज मनी मिली? फाइनल में बांग्लादेश को सुपर ओवर में रौंदा
इंडिया
Dharmendra Death: धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
धर्मेंद्र के निधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हुए भावुक, जानिए सोशल मीडिया पर क्या लिखा
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget