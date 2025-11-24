गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम बहुत बुरे हाल में है. भारत की पहली पारी मात्र 201 रनों पर सिमट गई है, इससे दक्षिण अफ्रीका को 288 रनों की विशाल बढ़त मिली. पिछले साल न्यूजीलैंड ने किया था और अब दक्षिण अफ्रीका भी टीम इंडिया को उसके के घर पर क्लीन स्वीप करने के करीब है. दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका 150 रन बनाकर ऑलआउट भी हो जाती है, तो भी भारत को 400 से अधिक लक्ष्य मिलेगा. ऐसे में सवाल है कि क्या भारतीय टीम अब भी गुवाहाटी टेस्ट जीत सकती है. यहां जान लीजिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज कितना है?

दक्षिण अफ्रीका ने सेनुरन मुथुसामी के 109 रन और मार्को जानसेन की 93 रनों की पारी की बदौलत पहली पारी में 489 रन बना डाले थे. वहीं भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल ने 58 रन बनाए, जबकि केएल राहुल 22 रन बनाकर लौट गए. एक समय टीम इंडिया के लिए 150 रनों का स्कोर बना पाना भी मुश्किल लग रहा था. मगर वाशिंगटन सुंदर ने 48 रनों की पारी खेल, जैसे-तैसे टीम इंडिया को 200 के पार पहुंचाया.

टेस्ट में सबसे बड़ा रन चेज

चूंकि दक्षिण अफ्रीका को पहली पारी में 288 रनों की विशाल बढ़त मिली है. दूसरी पारी में अफ्रीका 250 रन भी बना लेती है, तो भारत को 500 रनों से ज्यादा का विशालकाय लक्ष्य मिलेगा. टीम इंडिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारतीय पिचों पर कभी भी 400 रनों से ज्यादा का लक्ष्य चेज नहीं हुआ है. भारत में सबसे बड़ा रन चेज टीम इंडिया के ही नाम है, जब साल 2008 में उसने इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई के मैदान पर 387 रनों का टारगेट चेज कर लिया था.

वहीं टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज इंग्लैंड के नाम है. साल 1939 में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 654 रनों का लक्ष्य प्राप्त करके इतिहास रच दिया था. मगर उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में 600 तो क्या, 500 रनों का टारगेट भी चेज नहीं हो सका है. कुल मिलाकर देखा जाए, तो गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय टीम को 288 रनों से पिछड़ना बहुत भारी पड़ने वाला है.

यह भी पढ़ें:

दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा तीसरा दिन, मार्को यानसेन का ऐतिहासिक 'सिक्सर'; भारत पर मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा