हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIHPL: T20 टूर्नामेंट के बीच होटल में कैद हुए खिलाड़ी, बिल पेमेंट के डर से भागे आयोजक

T20 League In Kashmir Valley IHPL: कश्मीर घाटी में एक ऐसी टी20 लीग का आयोजन हुआ, जिसके आयोजक लीग बीच में छोड़कर फरार हो गए हैं. इस लीग में क्रिस गेल और प्रवीण कुमार भी खेल रहे थे.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 03 Nov 2025 11:01 AM (IST)
Preferred Sources

Indian Heaven Premiere League, Kashmir: जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में खेला जा रहा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन हेवन प्रीमियर लीग (IHPL), जिसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे, मुश्किल में फंस गया है. कुछ खिलाड़ी एक लोकल होटल में फंसे हुए हैं और आयोजकों के कथित तौर पर होटल के बिलों का पेमेंट न करने पर घाटी से भाग जाने की खबरें हैं, वहीं आठ हिस्सा लेने वाली टीमों के कई और खिलाड़ी भी अपने नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं.

प्राइवेट स्पॉन्सर द्वारा आयोजित यह हाई-प्रोफाइल क्रिकेट इवेंट तब मुश्किल में पड़ गया जब कई खिलाड़ियों ने कथित तौर पर बकाया पेमेंट न मिलने के कारण मैचों का बॉयकॉट कर दिया, जिससे इवेंट में गड़बड़ी हो गई. यह लीग श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में खेली जा रही थी, जो फुटबॉल और सरकारी इवेंट्स के लिए है और 25 अक्टूबर को शुरू होने के बाद से ही इसमें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी.

क्रिस गेल और प्रवीण कुमार भी लीग में शामिल

हेवन प्रीमियर लीग में आठ टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें वेस्टइंडीज के पूर्व स्टार क्रिस गेल और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार भी शामिल थे. लीग ने मार्टिन गुप्टिल, मोइन अली और शाकिब-अल-हसन सहित 32 पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ियों की एक लिस्ट जारी की थी, लेकिन घाटी में केवल क्रिस गेल और प्रवीण कुमार ही पहुंचे. लीग में बाकी खिलाड़ियों में पूर्व रणजी खिलाड़ी और लोकल टैलेंट शामिल थे.

आज की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जिन खिलाड़ियों को खेलना था, उन्होंने दावा किया कि उन्हें "टेक्निकल दिक्कतों" के कारण "स्टेडियम न आने" के लिए कहा गया था, जिससे मैच कैंसिल हो गए. इससे पहले, घाटी के एक क्रिकेटर ने अनियमितताओं, कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट पर स्पष्टता की कमी का हवाला देते हुए घोषणा की थी कि वह चल रही लीग में हिस्सा नहीं लेंगे. इस बीच, शनिवार, 1 नवंबर और रविवार, 2 नवंबर को बख्शी स्टेडियम में होने वाले मैच भी खिलाड़ियों के मैदान में उतरने से मना करने के बाद कैंसिल कर दिए गए.

खिलाड़ियों से छिपाया गया सच

जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, जो एक सरकारी संस्था है, इसके अधिकारियों ने कहा कि काउंसिल का लीग से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि यह एक प्राइवेट इवेंट है. स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने केवल मैदान दिया था, जिसके लिए काउंसिल के नियमों के अनुसार चार्ज लिया गया था.

एक खिलाड़ी, जिसका मैच आज होना था, उसने कहा कि टेक्निकल दिक्कतों के कारण मैदान पर रिपोर्ट न करने के लिए कहा गया था. खिलाड़ी ने कहा कि 'मेरा मैच आज होना था, और जब मैंने अपने मैनेजर को इसके बारे में पूछने के लिए फोन किया, तो उसने मुझसे कहा कि स्टेडियम मत आओ क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं'.

कई इंटरनेशनल खिलाड़ी पहले ही श्रीनगर छोड़ चुके हैं, जबकि कई क्रिकेटर, मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर के एक लोकल होटल में रुके हुए हैं. खिलाड़ियों को श्रीनगर के राजबाग इलाके में झेलम नदी के किनारे एक पॉश इलाके में रैडिसन कलेक्शन के 100 से ज़्यादा कमरों में ठहराया गया था.

मैनेजमेंट के एक अधिकारी ने बताया, 'ऑर्गेनाइजर्स ने 9 नवंबर तक होटल के कमरे बुक किए थे, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए और 80 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट किए बिना चले गए और कथित तौर पर भाग गए हैं. हमने आज सुबह कमरे लॉक कर दिए, लेकिन खिलाड़ियों को जाने दिया'.

केटरिंग, बस ड्राइवरों और दूसरे लोगों से जुड़े लोगों का दावा है कि उन्हें भी पेमेंट नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि वे भी कन्फ्यूजन में हैं और उन्हें डर है कि उन्हें उनके पैसे नहीं मिलेंगे. मैचों में अंपायरिंग कर रही मेलिसा जुनिपर ने रिपोर्टर्स को बताया कि ऑर्गेनाइजर्स कल देर रात भाग गए और उनके फोन बंद हैं. उन्होंने कहा, “होटल, खिलाड़ियों, अंपायरों और बाकी सभी को बिल का पेमेंट नहीं किया गया है. लीग मैनेजमेंट कहीं नहीं दिख रहा है, उनके फोन बंद हैं. हमने होटल मैनेजमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि खिलाड़ियों को उनके परिवारों के साथ घर जाने दिया जा सके. होटल में लगभग 40 खिलाड़ी हैं, उन्हें पेमेंट नहीं किया गया है और उनके लिए अपने परिवारों से दूर रहना सही नहीं है'.

इन खिलाड़ियों में से 32 पूर्व इंटरनेशनल प्लेयर्स में क्रिस गेल भी शामिल हैं, जिन्होंने तीन मैच खेले थे और कुछ दिन पहले चले गए थे, जबकि श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर थिसारा परेरा ने एक मैच खेला और श्रीनगर छोड़ दिया. इनके अलावा साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी रिचर्ड लेवी, शोएब मुहम्मद और ओमान के अयान खान भी मैचों में खेले थे. इस लीग को जम्मू और कश्मीर के एक जाने-माने क्रिकेटर ने प्रमोट और पॉपुलर किया था. IHPL को BCCI या जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) से मान्यता नहीं मिली है.

Published at : 03 Nov 2025 11:01 AM (IST)
