हेली मैथ्यूज ने 182 रनों की आतिशी पारी खेल रचा इतिहास, बन गया 'महारिकॉर्ड'

वेस्टइंडीज महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हेली मैथ्यूज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में सबसे बड़ी पारी खेलकर इतिहास रच दिया. ओपनिंग पर उतरी मैथ्यूज ने 156 गेंदों में 26 चौके और 2 छक्के लगाकर 182 रन स्कोर किए. इसके साथ वह वेस्टइंडीज के लिए महिला वनडे में सबसे बड़ा टोटल बनाने वाली बल्लेबाज बन गईं. वह दोहरा शतक बनाने से चूक गईं, लेकिन फिर भी इतिहात के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया.

वहीं ओवरऑल यह महिला वनडे क्रिकेट में छठा सबसे बड़ा निजी स्कोर है. अब तक फॉर्मेट में सिर्फ 2 ही महिला खिलाड़ियों ने दोहरा शतक लगाया है. इसमें न्यूजीलैंड की अमेलिया केर और ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क मौजूद हैं. कीवी बल्लेबाज के नाम पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 2018 में आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में नाबाद 232 रनों की पारी खेली थी.

बताते चलें कि हेली वेस्टइंडीज के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलती हैं. वह वेस्टइंडीज की उन चुनिंदा महिला खिलाड़ियों में शुमार हैं, जिन्होंने 100-100 से ज्यादा वनडे और टी20 मुकाबले खेल लिए हैं.

महिला वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा निजी स्कोर

232* - अमेलिया केर (न्यूजीलैंड) बनाम आयरलैंड, 2018

229* - बेलिंडा क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) बनाम डेनमार्क, 1997

195* - चमारी अथापत्थु (श्रीलंका) बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2024

188 - दीप्ति शर्मा (भारत) बनाम आयरलैंड, 2017

184* - लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका) बनाम श्रीलंका, 2024

182 - हेले मैथ्यूज (वेस्टइंडीज) बनाम जिम्बाब्वे*

179* - अमेलिया केर (न्यूजीलैंड) बनाम दक्षिण अफ्रीका, 2026

178* - चमारी अथापत्थु (श्रीलंका) बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2017

176* - सिदरा अमीन (पाकिस्तान) बनाम आयरलैंड, 2022

173* - चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लैंड) बनाम आयरलैंड, 1997

वेस्टइंडीज ने बोर्ड पर लगाए 299 रन

टॉस जीतकर बैटिंग के लिए उतरी वेस्टइंडीज ने 50 ओवर में 6 विकेट पर 299 रन पर बनाए. ओपनिंग वाली हेली मैथ्यूज ने सबसे बड़ी पारी खेली. उनकी साथी ओपनर रियालियाना ग्रिमंड ने 53 रनों की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. दोनों ने पहले विकेट के लिए मैथ्यूज और ग्रिमंड ने 128 (140 गेंद) रनों की साझेदारी की. टीम की बाकी बल्लेबाज फ्लॉप रहीं. इस दौरान जिम्बाब्वे के लिए फ्रांसिस्का चिपारे ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए.

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