टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर

टी20 विश्व कप 2026 से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि करते हुए उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को स्क्वाड में शामिल करने का ऐलान किया है.

वॉर्म-अप मैच में लगी हर्षित राणा को चोट

हर्षित राणा को यह चोट साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मुकाबले के दौरान लगी थी. उन्होंने उस मैच में सिर्फ एक ओवर फेंका और इसके बाद मैदान छोड़कर बाहर चले गए. बाद में उन्हें घुटने पर पट्टी बांधे देखा गया, जिसके बाद उनके खेलने को लेकर संशय गहरा गया. उनकी मेडिकल जांच के बाद साफ हो गया कि वह टूर्नामेंट के लिए फिट नहीं हो पाएंगे.

मोहम्मद सिराज की टीम इंडिया में वापसी

हर्षित राणा के बाहर होने के बाद BCCI ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया है. 31 साल के सिराज भारत के लिए अब तक 16 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 14 विकेट लिए हैं. हालांकि, उनका आखिरी टी20 मैच 2024 में श्रीलंका के खिलाफ था. इसके अलावा सिराज के पास टेस्ट और वनडे क्रिकेट का भी लंबा अनुभव है, जो बड़े टूर्नामेंट में टीम के काम आ सकता है.

हर्षित राणा की कमी क्यों खलेगी

हर्षित राणा सिर्फ तेज गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि निचले क्रम में बल्लेबाजी का विकल्प भी देते थे. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में उन्होंने 43 गेंदों पर 52 रन की उपयोगी पारी खेली थी. ऐसे में उनका बाहर होना टीम संतुलन के लिहाज से नुकसानदायक माना जा रहा है. वहीं सिराज को शुद्ध गेंदबाज माना जाता है और बल्लेबाजी में उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जाती है.

टीम इंडिया का शेड्यूल

डिफेंडिंग चैंपियन भारत अपने अभियान की शुरुआत शनिवार को अमेरिका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करेगा. इसके बाद टीम 12 फरवरी को नामीबिया से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भिड़ेगी. तीसरा मुकाबला 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में होना है, हालांकि पाकिस्तान पहले ही इस मैच के बहिष्कार का ऐलान कर चुका है.

भारत की नई विश्व कप टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वाशिंगटन सुंदर और मोहम्मद सिराज.