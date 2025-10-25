सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट

IND vs AUS 3rd ODI Inning Report: भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिनमें सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाई. भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज हर्षित राणा बने. हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट गिराई. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को 236 रनों पर रोक दिया. इस वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिले. वहीं मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला. भारत को ये मैच जीतने के लिए 237 रन चाहिए.

Harshit Rana finishes things off in style.



Gets two wickets in an over as Australia are all out for 236 runs in 46.4 overs.



Scorecard - https://t.co/nnAXESYYUk #TeamIndia #AUSvIND #3rdODI pic.twitter.com/LtZ6WpCJc7 — BCCI (@BCCI) October 25, 2025

सिराज का शिकार बने ट्रेविस हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे वनडे में सभी गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिच मार्श और ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपनी टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई, लेकिन भारतीय गेंदबाज मिडिल ऑर्डर पर पूरी तरह हावी पड़े. ट्रेविस हेड फिर एक बार मोहम्मद सिराज को विकेट गंवा बैठे. भारत के खिलाफ 19 पारियों में सिराज ने हेड को 8 बार आउट किया है.

हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट

सिडनी वनडे में हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर ने भारत को कई विकेट दिलाए. वॉशिंगटन सुंदर ने जहां मैथ्यू शॉर्ट और मैट रेंशॉ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर तबाह किया. वहीं हर्षित राणा की आंधी ने चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर रनों पर लगाम लगाई. अक्षर पटेल ने कप्तान मिच मार्श को 41 रन पर आउट कर टीम को बड़ा विकेट दिलाया. वहीं कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 1-1 विकेट हासिल किया.

भारत को मिला 237 रनों का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में धमाकेदार शुरुआत की थी. मिच मार्श और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने 9 ओवर में ही 57 रन बना लिए थे. लेकिन 61 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रन बनने के साथ ही विकेट भी गिरते रहे और ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर हो गई. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का ये तीसरा और आखिरी मैच है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे है. भारत ये सीरीज गंवा चुका है, लेकिन टीम इंडिया ये सीरीज जीत के साथ खत्म कर सकती है.

Innings Break!



A clinical bowling display from #TeamIndia as Australia are bundled out for 236 runs in the 3rd ODI.



Harshit Rana is the pick of bowlers with 4 wickets to his name.



Scorecard - https://t.co/nnAXESYYUk #TeamIndia #AUSvIND #3rdODI pic.twitter.com/HNAkdZYMQe — BCCI (@BCCI) October 25, 2025

यह भी पढ़ें

सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड