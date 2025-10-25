हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS: सिडनी में भारतीय गेंदबाजों की आंधी, 236 रन पर ऑल आउट ऑस्ट्रेलिया, हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट

India Need 237 Runs To Beat Australia: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में हर्षित राणा का जादू चल गया. हर्षित ने 4 विकेट चटकाए. वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिले. भारत के सामने 237 रनों का लक्ष्य है.

By : साक्षी गुप्ता | Updated at : 25 Oct 2025 12:56 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs AUS 3rd ODI Inning Report: भारतीय गेंदबाजों ने तीसरे वनडे में शानदार प्रदर्शन किया है. शुभमन गिल ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, जिनमें सभी गेंदबाजों ने विकेट चटकाई. भारत के लिए सबसे सफल गेंदबाज हर्षित राणा बने. हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया की 4 विकेट गिराई. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को 236 रनों पर रोक दिया. इस वॉशिंगटन सुंदर को 2 विकेट मिले. वहीं मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 1-1 विकेट मिला. भारत को ये मैच जीतने के लिए 237 रन चाहिए.

सिराज का शिकार बने ट्रेविस हेड

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे वनडे में सभी गेंदबाजों ने दमदार प्रदर्शन किया. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिच मार्श और ओपनिंग बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने अपनी टीम को बेहतर शुरुआत दिलाई, लेकिन भारतीय गेंदबाज मिडिल ऑर्डर पर पूरी तरह हावी पड़े. ट्रेविस हेड फिर एक बार मोहम्मद सिराज को विकेट गंवा बैठे. भारत के खिलाफ 19 पारियों में सिराज ने हेड को 8 बार आउट किया है.

हर्षित राणा ने चटकाए 4 विकेट

सिडनी वनडे में हर्षित राणा और वॉशिंगटन सुंदर ने भारत को कई विकेट दिलाए. वॉशिंगटन सुंदर ने जहां मैथ्यू शॉर्ट और मैट रेंशॉ को आउट कर ऑस्ट्रेलिया का मिडिल ऑर्डर तबाह किया. वहीं हर्षित राणा की आंधी ने चार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर रनों पर लगाम लगाई. अक्षर पटेल ने कप्तान मिच मार्श को 41 रन पर आउट कर टीम को बड़ा विकेट दिलाया. वहीं कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 1-1 विकेट हासिल किया.

भारत को मिला 237 रनों का लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे वनडे में धमाकेदार शुरुआत की थी. मिच मार्श और ट्रेविस हेड की जोड़ी ने 9 ओवर में ही 57 रन बना लिए थे. लेकिन 61 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रन बनने के साथ ही विकेट भी गिरते रहे और ऑस्ट्रेलियाई टीम 46.4 ओवर में 236 रन पर ढेर हो गई. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का ये तीसरा और आखिरी मैच है. ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 2-0 से आगे है. भारत ये सीरीज गंवा चुका है, लेकिन टीम इंडिया ये सीरीज जीत के साथ खत्म कर सकती है.

सबसे तेज 3000 वनडे रन... IND vs AUS तीसरे मैच में ट्रेविस हेड ने रचा इतिहास, तोड़ा स्टीव स्मिथ का बड़ा रिकॉर्ड

साक्षी गुप्ता एबीपी न्यूज़ में 2023 से काम कर रही हैं. साक्षी की खेल और राजनीतिक जगत में काफी दिलचस्पी है. इसके अलावा साक्षी ऑटो सेक्शन से लेकर एंटरटेनमेंट की खबरें लिखने में भी रुचि रखती हैं. खाली समय में साक्षी को पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना काफी पसंद है. साक्षी ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से हिन्दी पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है और डॉ. भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएट हैं.
Published at : 25 Oct 2025 12:34 PM (IST)
Mohammed Siraj Washington Sundar Harshit Rana IND Vs AUS ODI IND VS AUS
क्रिकेट
