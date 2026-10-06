टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी, स्टार गेंदबाज फिटनेस के करीब; शुरू की बॉलिंग 

भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली. इसमें टीम इंडिया को 2-1 से जीत मिली. सीरीज में भारत की दमदार बल्लेबाजी से सब खुश नजर आए, लेकिन 'फ्लॉप' गेंदबाजी ने सबकी चिंता बढ़ा दी है. आखिरी वनडे में टीम इंडिया ने 351 रन बनाकर मुकाबला गंवा दिया था. दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाजों ने 400 से बड़ा टोटल बोर्ड पर लगवा दिया था. इस खराब बॉलिंग के बीच टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. स्टार तेज गेंदबाज हर्षित राणा फिटनेस के करीब हैं.

क्रिकबज के मुताबिक, रिहैब से गुजर रहे हर्षित ने बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नेट्स के अंदर गेंदबाजी शुरू कर दी है. हालांकि इसके साथ यह भी बताया गया कि उनकी फिटनेस की पुख्ता स्थिति अभी साफ नहीं हो सकी है. बीसीसीआई की तरफ से हर्षित को लेकर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं आया है.

हैमस्ट्रिंग इंजरी से परेशान हर्षित राणा

हर्षित ने टीम इंडिया के लिए पिछला मुकाबला जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में खेला था. सीरीज के तीसरे मैच में हर्षित को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी. बीसीसीआई ने उनकी इंजरी को लेकर एक आधिकारिक अपडेट जारी किया था. इंजरी के चलते वह सीरीज के आखिरी 2 मैच नहीं खेल सके थे.

🚨 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 🚨 Harshit Rana and Varun Chakaravarthy sustained hamstring injuries in the third T20I against England at Trent Bridge. The BCCI Medical Team has assessed them and ruled them out of the 4th and 5th T20Is. #TeamIndia | #ENGvIND — BCCI (@BCCI) July 9, 2026

तीनों फॉर्मेट के गेंदबाज

हर्षित भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले गेंदबाज हैं. उनकी वापसी वाकई टीम के लिए बड़ी राहत होगी. 24 साल के हर्षित को लगातार टीम इंडिया में मौके भी मिल रहे हैं.

हर्षित राणा का करियर

हर्षित ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 2 टेस्ट, 14 वनडे और 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 3 पारियों में गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं, जिसमें मैच बेस्ट फिगर 4/117 का रहा है. वनडे की 14 पारियों में हर्षित ने 26 विकेट लिए, जिसमें बेस्ट फिगर 4/39 का है. बाकी टी20 इंटरनेशनल की 12 पारियों में उन्होंने 16 विकेट लिए. इस दौरान उनका बेस्ट फिगर 3/24 का रहा.

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