भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं हर्षित राणा, ODI के ये आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप

भारत के सबसे सफल गेंदबाज हैं हर्षित राणा, ODI के ये आंकड़े देख हैरान रह जाएंगे आप
Most ODI Wickets By Indian Bowler: साल 2025 से अब तक भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि हर्षित राणा हैं.
हर्षित राणा वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाज साबित हो रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत का यह 24 वर्षीय गेंदबाज कहर बरपा रहा है. दरअसल साल 2025 से लेकर अब तक हर्षित वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. कीवियों के खिलाफ पहले वनडे मैच में भी उन्होंने 2 विकेट लिए थे.
सबसे सफल हर्षित, 2025 से अब तक सबसे ज्यादा विकेट
हर्षित राणा ने फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला. डेब्यू से लेकर अब तक 13 वनडे पारियों में उन्होंने 23 विकेट लिए हैं, जो भारत के लिए सबसे ज्यादा हैं. हालांकि वो अभी तक एक भी पारी में 5-विकेट हॉल हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन निरंतर विकेट लेते हुए वो इस सूची में सबसे आगे निकल गए हैं.
साल 2025 से अब तक वनडे में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीयों की सूची में दूसरे स्थान पर कुलदीप यादव हैं, जिन्होंने 12 पारियों में 20 विकेट चटकाए हैं. वहीं तीसरा स्थान रवींद्र जडेजा के पास है, जो 12 विकेट ले चुके हैं.
- 23 विकेट - हर्षित राणा
- 20 विकेट - कुलदीप यादव
- 12 विकेट - रवींद्र जडेजा
हर्षित राणा के गजब के आंकड़े
हर्षित राणा निरंतर 140 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने में सक्षम हैं. अभी तक उन्होंने 13 वनडे मैच खेले हैं, जिनमें केवल 2 बार ऐसा हुआ है, जब वो मैच में एक भी विकेट ना ले पाए हों. एक चिंता का विषय यह है कि हर्षित गेंदबाजी में बहुत महंगे साबित होते आए हैं. वो खासतौर पर नई गेंद से बहुत प्रभावी साबित हुए हैं, लेकिन डेथ ओवरों में कई बार उनकी धुनाई हुई है.
हर्षित राणा इसके अलावा 6 टी20 मैचों में 7 विकेट ले चुके हैं. वहीं 2 टेस्ट मैचों में उनके नाम 4 विकेट हैं.
