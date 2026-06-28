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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहैरी टेक्टर आयरलैंड के लिए बने संकटमोचक, भारत के सामने 155 का लक्ष्य; डेब्यू में छाए प्रिंस यादव

हैरी टेक्टर आयरलैंड के लिए बने संकटमोचक, भारत के सामने 155 का लक्ष्य; डेब्यू में छाए प्रिंस यादव

Ireland vs India 2nd T20I: डेब्यू मैच में प्रिंस यादव छा गए. अपने पहले मैच में प्रिंस यादव ने चार ओवर में सिर्फ 22 रन देकर तीन विकेट चटकाए. आयरलैंड के लिए हैरी टेक्कर ने 53 रनों की शानदार पारी खेली.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 07:52 PM (IST)
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पहले टी20 में भारत को हराने वाली आयरलैंड की टीम ने दूसरे टी20 में 155 रनों का लक्ष्य दिया है. इस बार भी लग रहा था कि आयरिश टीम 180 तक पहुंच जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पहले टी20 वाली गलती नहीं की. अंतिम ओवरों में इस बार आयरलैंड के बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना सके. भारत के लिए डेब्यू मैच में प्रिंस यादन वे घातक गेंदबाजी की. अपने पहले टी20 इंटरनेशनल में प्रिंस यादव ने चार ओवर में सिर्फ 22 रन देकर तीन विकेट चटकाए. वहीं आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर ने 53 रनों की शानदार पारी खेली. 

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत एक बार फिर खराब रही. ओपनर टिम टेक्टर छह गेंद में पांच और रॉस अडायर सात गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए. अडायर ने एक चौका और दो छक्के लगाए. कप्तान लॉर्कन टकर का बल्ला खामोश रहा. वह 18 गेंद में 15 रन ही बना सके. इसके बाद हैरी टेक्टर और बेन्जामिन कालिट्ज ने ऐतिहासिक साझेदारी की.  

अपडेट जारी है...

Published at : 28 Jun 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Harry Tector IND Vs IRE 2nd T20 India Vs Ireland Suryansh Shedge SHREYAS IYER
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