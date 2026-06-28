पहले टी20 में भारत को हराने वाली आयरलैंड की टीम ने दूसरे टी20 में 155 रनों का लक्ष्य दिया है. इस बार भी लग रहा था कि आयरिश टीम 180 तक पहुंच जाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने पहले टी20 वाली गलती नहीं की. अंतिम ओवरों में इस बार आयरलैंड के बल्लेबाज तेजी से रन नहीं बना सके. भारत के लिए डेब्यू मैच में प्रिंस यादन वे घातक गेंदबाजी की. अपने पहले टी20 इंटरनेशनल में प्रिंस यादव ने चार ओवर में सिर्फ 22 रन देकर तीन विकेट चटकाए. वहीं आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर ने 53 रनों की शानदार पारी खेली.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत एक बार फिर खराब रही. ओपनर टिम टेक्टर छह गेंद में पांच और रॉस अडायर सात गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए. अडायर ने एक चौका और दो छक्के लगाए. कप्तान लॉर्कन टकर का बल्ला खामोश रहा. वह 18 गेंद में 15 रन ही बना सके. इसके बाद हैरी टेक्टर और बेन्जामिन कालिट्ज ने ऐतिहासिक साझेदारी की.

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