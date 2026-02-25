हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहैरी ब्रूक ने शतक जड़ पाकिस्तान को मैदान पर चटाई धूल, टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अद्भुत रिकॉर्ड

हैरी ब्रूक ने शतक जड़ पाकिस्तान को मैदान पर चटाई धूल, टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अद्भुत रिकॉर्ड

Harry Brook Hit Century Against Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-8 मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शानदार शतक जड़ा. उनके शतक के दम पर इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तानी टीम को 2 विकेट से हराया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 25 Feb 2026 08:08 AM (IST)
Preferred Sources

Harry Brook Hit Century Against Pakistan In ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मुकाबला बीती रात यानी 24 फरवरी को हुआ. ये मुकाबला पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने एक यादगार पारी खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया. पाकिस्तान द्वारा दिए गए 165 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के लिए नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए कप्तान ब्रूक ने न केवल मैच जिताया, बल्कि अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी लगाया.

हैरी ब्रूक ने सिर्फ 50 गेंद पर जड़ा शतक

पाकिस्तान के खिलाफ हैरी ब्रूक ने अपनी शतक सिर्फ 50 गेंद पर पूरी कर ली थी. जहां इंग्लैंड के सभी बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने मुश्किल में नजर आएं, वहां ब्रूक ने अकेले ही पाकिस्तानी गेंदबाजी को लताड़ा. उनकी 100 रन की पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे.

ब्रुक ने ठोका टी20 वर्ल्ड कप में सबसे कम गेंदो पर तीसरा सबसे तेज शतक 

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हैरी ब्रूक ने गेंदों के लिहाज से तीसरा सबसे तेज शतक ठोक दिया है. उनसे ऊपर सिर्फ वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, जिन्होंने साल 2016 में 47 गेंद पर शतक लगाया था, जबकि साल 2007 में 50 गेंद पर ही शतक जड़ चुके हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैकुलम भी 51 गेंदों पर शतक लगा चुके हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक 

  • 47 गेंद- क्रिस गेल बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2016 
  • 50 गेंद- क्रिस गेल बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2007 
  • 50 गेंद- हैरी ब्रूक बनाम पाकिस्तान, पल्लेकेले, 2026 
  • 51 गेंद- ब्रैंडन मैकुलम बनाम बांग्लादेश, पल्लेकेले, 2012

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कप्तान की सबसे बड़ी पारी

हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कप्तान का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इस टूर्नामेंट के इतिहास में ब्रूक पहले कप्तान बन चुके हैं, जिन्होंने शतक बनाया है.

टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कप्तान का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर 

  • 100 - हैरी ब्रूक बनाम पाकिस्तान, पल्लेकेले, 2026 
  • 98 - क्रिस गेल बनाम भारत, ब्रिजटाउन, 2010 
  • 94* - लोरकान टकर बनाम ओमान, कोलंबो एसएससी, 2026 
  • 92 - रोहित शर्मा बनाम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिजटाउन, 2024
Published at : 25 Feb 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
ENG Vs PAK Cricket News Harry Brook T20 World Cup 2026 T20 World Cup
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
हैरी ब्रूक ने शतक जड़ पाकिस्तान को मैदान पर चटाई धूल, टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अद्भुत रिकॉर्ड
हैरी ब्रूक ने शतक जड़ पाकिस्तान को मैदान पर चटाई धूल, टी20 वर्ल्ड कप में बनाया अद्भुत रिकॉर्ड
क्रिकेट
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जमकर रन बरसा रहे हैं ये 3 बल्लेबाज, जानिए सबसे आगे कौन?
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जमकर रन बरसा रहे हैं ये 3 बल्लेबाज, जानिए सबसे आगे कौन?
क्रिकेट
टी-20 विश्व कप 2026 में अबतक बने कितने रन, लगे कितने चौके कितने छक्के
टी-20 विश्व कप 2026 में अबतक बने कितने रन, लगे कितने चौके कितने छक्के
Advertisement

वीडियोज

Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
PM Modi In Israel: प्राइवेट डिनर..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?| Netanyahu
PM Modi In Israel: आज से इजरायल दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री Netanyahu से करेंगे मुलाकात|Breaking
Iran- Us: Trump की फाइनल वॉर्निंग... डील करो या युद्द करो | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM Modi Israel Visit: प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
प्राइवेट डिनर, संसद में संबोधन..., प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर क्या-क्या होगा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
दिल्ली में करवट ले रहा मौसम, 15 डिग्री पहुंचा तापमान, जानें क्या है ताजा अपडेट?
इंडिया
Weather Forecast: बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
बारिश-आंधी, बर्फबारी, 24 घंटे में देश में कितना बदलेगा मौसम, IMD ने जारी कर दी चेतावनी
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 Super 8 Points Table: इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
इंग्लैंड ने किया सेमीफाइनल का टिकट पक्का, जानें हर ग्रुप के पॉइंट्स टेबल में किस टीम का क्या है हाल
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
यूपी में दस्तक देने लगी गर्मी, आगरा से लखनऊ तक पारा हाई, दिन में तीखी धूप कर रही परेशान
Results
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
बिहार बोर्ड इंटर की कॉपी जांच की तारीख तय, जानिए कब आएगा 12वीं का रिजल्ट?
जनरल नॉलेज
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
दिल्ली के इन पांच मेट्रो स्टेशन पर होती है सबसे ज्यादा भीड़, इनमें से कहां नहीं गए आप?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget