हैरी ब्रूक ने जड़ा ODI का सबसे तेज दोहरा शतक, एक महीने के अंदर शुभमन गिल का रिकॉर्ड टूटा

वनडे क्रिकेट में एक महीने के अंदर ही ऐसा रिकॉर्ड टूट गया, जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है. शुभमन गिल ने सितंबर में 117 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रचा था, लेकिन अब इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने उनसे भी तेज बल्लेबाजी करते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया है. ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ महज 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया. इस पारी के साथ उन्होंने गिल का सबसे तेज वनडे दोहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया. ब्रूक ने इंग्लैंड के लिए भी इतिहास रच दिया.

श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में ब्रूक ने शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की. उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और मैदान के चारों ओर शानदार शॉट लगाए. ब्रूक ने 114 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया. उनकी पारी में 21 चौके और 10 छक्के शामिल रहे. वो 116 गेंद में 202 रन बनाकर आउट हुए.

HARRY BROOK SMASHED DOUBLE HUNDRED WHILE BATTING AT 4 🥶 He completed Double Hundred from just 114 balls. First ever England batter to complete the milestone in ODI history. https://t.co/mguoiMDbhW — Johns. (@CricCrazyJohns) October 22, 2026

शुभमन गिल का रिकॉर्ड टूटा

शुभमन गिल ने 30 सितंबर 2026 को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे मुकाबले में 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था. उन्होंने इस मैच में बिना आउट हुए 223 रन बनाए थे. गिल ने ईशान किशन का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का कारनामा किया था. किशन ने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था. अब ब्रूक ने गिल से तीन गेंद कम में 200 रन पूरे कर लिए.

इंग्लैंड के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

ब्रूक की ये पारी इंग्लैंड क्रिकेट के लिए भी बेहद खास है. वो वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले इंग्लैंड की तरफ से वनडे में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बेन स्टोक्स के नाम था, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 182 रन बनाए थे.

इस पारी के साथ हैरी ब्रूक ने इंग्लैंड क्रिकेट के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया. उनकी ये उपलब्धि लंबे समय तक याद रखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ टीम को मजबूत हालात में पहुंचाया, बल्कि वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड को पहला दोहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज भी दिया.

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