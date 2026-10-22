IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटेस्ट में 300, ODI में 200 और T20I में 100, दुनिया के सिर्फ 2 बल्लेबाज कर पाए ऐसा

टेस्ट में 300, ODI में 200 और T20I में 100, दुनिया के सिर्फ 2 बल्लेबाज कर पाए ऐसा

इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ दो बल्लेबाज ही टेस्ट में तिहरा शतक, वनडे में दोहरा शतक और टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाने का कारनामा कर सके हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 22 Oct 2026 10:06 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में शतक लगाना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन जब कोई खिलाड़ी टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में बड़ी पारियां खेलकर खास रिकॉर्ड बनाता है, तो उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है. इंग्लैंड के हैरी ब्रूक ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जड़कर ऐसा ही कमाल किया है.  वो क्रिस गेल के साथ उन बल्लेबाजों की खास सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने टेस्ट में तिहरा शतक, वनडे में दोहरा शतक और टी20 इंटरनेशनल में शतक लगाया है.

हैरी ब्रूक ने 22 अक्टूबर 2026 को श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 202 रन की पारी खेली. उन्होंने इसके लिए 116 गेंदों का सामना किया. अपनी इस पारी में ब्रूक ने 21 चौके और 10 छक्के लगाए. उन्होंने 114 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया. इस तरह वो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड भारत के शुभमन गिल के नाम था, जिन्होंने 117 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था. ब्रूक इंग्लैंड की तरफ से वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने.

टेस्ट में 317 रन की खेली थी पारी

हैरी ब्रूक टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी बल्लेबाजी का दम दिखा चुके हैं. उन्होंने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान टेस्ट में 317 रन बनाए थे. इस पारी में उन्होंने 322 गेंदों का सामना किया था. ब्रूक ने जो रूट के साथ मिलकर 454 रन की शानदार साझेदारी भी की थी. अब वनडे में दोहरा शतक लगाने के बाद उनके नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है.

 क्रिस गेल भी कर चुके हैं ऐसा कमाल

वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल भी इस खास उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं. उन्होंने 2005 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में 317 रन बनाए थे. इसके बाद 2010 में श्रीलंका के खिलाफ 333 रन की पारी खेली थी. वहीं, वनडे क्रिकेट में गेल ने 2015 विश्व कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ 215 रन बनाए थे. गेल टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भी शतक लगा चुके हैं. अब हैरी ब्रूक के इस सूची में शामिल होने से दोनों खिलाड़ियों की उपलब्धि एक बार फिर चर्चा में है.

यह भी पढ़ें:

Watch: स्टेडियम आकर मैच देखने के लिए बेचा बहन का फोन, लिटिल फैन का पोस्टर वायरल

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 22 Oct 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
Chris Gayle Harry Brook
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
श्रीलंका ने रचा इतिहास, वनडे का सबसे बड़ा रन चेज; 429 बनाकर भी हारा इंग्लैंड
श्रीलंका ने रचा इतिहास, वनडे का सबसे बड़ा रन चेज; 429 बनाकर भी हारा इंग्लैंड
क्रिकेट
सौरव गांगुली को हाई कोर्ट से लगा झटका, इस फिल्म पर रोक लगाने की लगाई थी गुहार
सौरव गांगुली को हाई कोर्ट से लगा झटका, इस फिल्म पर रोक लगाने की लगाई थी गुहार
क्रिकेट
Watch: स्टेडियम आकर मैच देखने के लिए बेचा बहन का फोन, लिटिल फैन का पोस्टर वायरल
Watch: स्टेडियम आकर मैच देखने के लिए बेचा बहन का फोन, लिटिल फैन का पोस्टर वायरल
क्रिकेट
POTM अवार्ड जीतने के बाद संजू सैमसन ने किया खुलासा, कहा- पहले ही बना लिया था गेमप्लान, लेकिन
POTM अवार्ड जीतने के बाद संजू सैमसन ने किया खुलासा, कहा- पहले ही बना लिया था गेमप्लान, लेकिन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामायण इवेंट में रणबीर ने मांगी माफी, जानिए क्या थी उनकी गलती? (22.10.26)
Sansani: बॉलीवुड पर लॉरेंस की खूनी नजर!
UP कांग्रेस के हाथ SIR की कौन सी 'फाइल'?
जमानत मिलने से पहले High Court ने Saurabh Das-Ashutosh Ranka को फटकारा!
सितारों की कड़ी सुरक्षा..'प्लान A' फेेल हुआ!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता
तिब्बत में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर स्केल पर 7.0 रही तीव्रता
बिहार
MLC चुनाव: अनंत सिंह से सूरजभान तक, किस कैंडिडेट के समर्थन में कौन बाहुबली?
MLC चुनाव: अनंत सिंह से सूरजभान तक, किस कैंडिडेट के समर्थन में कौन बाहुबली?
इंडिया
विदेश मंत्री एस. जयशंकर बोले- पाकिस्तान के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ता, लेकिन…
विदेश मंत्री एस. जयशंकर बोले- पाकिस्तान के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ता, लेकिन…
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
श्रेयस अय्यर ने किसे दिया जीत का क्रेडिट? जानें ऐतिहासिक जीत के बाद क्या बोले भारतीय?
बॉलीवुड
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
'कभी उनको शराब पीते...', दलेर मेहंदी को लेकर उत्तराखंड मिनिस्टर पर भड़के सुदेश लहरी
इंडिया
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
PM आवास के पास 'रेस कोर्स मस्जिद' को नोटिस, जानें वक्फ बोर्ड में कब से दर्ज और अभी क्या स्थिति?
विश्व
‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
‘शांति के लिए फौरन कदम’ PM मोदी-नेतन्याहू की फोन पर बात, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा
हेल्थ
अब तक क्यों नहीं निकल पाया है रेबीज का इलाज, इसमें क्यों निश्चित होती है मौत?
अब तक क्यों नहीं निकल पाया है रेबीज का इलाज, इसमें क्यों निश्चित होती है मौत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget