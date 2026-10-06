हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान

हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दी है. उन्होंने टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तान बनने के बाद कैप्टन्सी छोड़ने का निर्णय किया है. कप्तानी के रिकॉर्ड की बात की जाए तो रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली उनके आसपास भी नहीं हैं.

हरमनप्रीत ने अपने लंबे करियर में बतौर कप्तान सिर्फ एक ICC ट्रॉफी जीती. मगर टी20 में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुष और महिला कप्तानों की बात की जाए, तो हरमनप्रीत 92 जीत के साथ सबसे सफल भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं

टी20 में बतौर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैच जीते हैं. उन्होंने 155 टी20 मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की, जिनमें टीम ने 92 जीत दर्ज की थीं और 57 में हार मिली. हरमनप्रीत के अंडर टीम इंडिया ने 61.66 टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज की. महिलाओं में दूसरे नंबर पर मिताली राज रहीं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 17 टी20 मैच जीते थे.

पुरुष क्रिकेट की ओर चलें तो रोहित शर्मा टी20 में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान हैं. उनके कप्तान रहते भारतीय टीम ने 49 टी20 मुकाबले जीते, जबकि 41 जीत के साथ एमएस धोनी दूसरे नंबर पर हैं. भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव के अंडर भारतीय टीम 40 मैचों में जीती. वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनके कप्तान रहते टीम इंडिया सिर्फ 30 मैचों में जीत दर्ज कर पाई.

बतौर कप्तान टी20 में सबसे ज्यादा जीत

92 जीत - हरमनप्रीत कौर

49 जीत - रोहित शर्मा

41 जीत -एमएस धोनी

40 जीत - सूर्यकुमार यादव

30 जीत - विराट कोहली

17 जीत - मिताली राज

जीती एक ICC ट्रॉफी

सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में हरमनप्रीत कौर चाहे सबसे आगे हों, लेकिन वो अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ICC ट्रॉफी जीत पाईं. भारत और श्रीलंका में आयोजित 2025 महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम इंडिया बनी थी. भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया था.

हरमनप्रीत टी20 में सबसे ज्यादा फाइनल जीतने वाली कप्तान भी बनीं. उन्होंने बतौर कप्तान 10 बार टी20 फाइनल जीते, जबकि एमएस धोनी ने अपने करियर में बतौर कप्तान 9 फाइनल जीते थे. कुल मिलाकर देखा जाए तो हरमनप्रीत ने बुरी से ज्यादा अच्छी यादों के साथ कप्तानी से विदाई ली है.

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