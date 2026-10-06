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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटहरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान

हरमनप्रीत टॉप पर, धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं, ये लिस्ट कर देगी हैरान

हरमनप्रीत कौर अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान नहीं रही हैं. उन्होंने एक ऐसे कीर्तिमान के साथ कप्तानी छोड़ी है, जिसमें एमएस धोनी और विराट कोहली दूर-दूर तक उनके आसपास भी नहीं हैं.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 06 Oct 2026 02:25 PM (IST)
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हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ दी है. उन्होंने टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तान बनने के बाद कैप्टन्सी छोड़ने का निर्णय किया है. कप्तानी के रिकॉर्ड की बात की जाए तो रोहित शर्मा, एमएस धोनी और विराट कोहली उनके आसपास भी नहीं हैं.

हरमनप्रीत ने अपने लंबे करियर में बतौर कप्तान सिर्फ एक ICC ट्रॉफी जीती. मगर टी20 में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले पुरुष और महिला कप्तानों की बात की जाए, तो हरमनप्रीत 92 जीत के साथ सबसे सफल भारतीय कप्तानों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं.

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धोनी-विराट और रोहित आसपास भी नहीं

टी20 में बतौर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा मैच जीते हैं. उन्होंने 155 टी20 मैचों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तानी की, जिनमें टीम ने 92 जीत दर्ज की थीं और 57 में हार मिली. हरमनप्रीत के अंडर टीम इंडिया ने 61.66 टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज की. महिलाओं में दूसरे नंबर पर मिताली राज रहीं, जिनकी कप्तानी में भारत ने 17 टी20 मैच जीते थे.

पुरुष क्रिकेट की ओर चलें तो रोहित शर्मा टी20 में टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तान हैं. उनके कप्तान रहते भारतीय टीम ने 49 टी20 मुकाबले जीते, जबकि 41 जीत के साथ एमएस धोनी दूसरे नंबर पर हैं. भारत को 2026 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाने वाले सूर्यकुमार यादव के अंडर भारतीय टीम 40 मैचों में जीती. वहीं विराट कोहली इस लिस्ट में बहुत पीछे हैं, क्योंकि उनके कप्तान रहते टीम इंडिया सिर्फ 30 मैचों में जीत दर्ज कर पाई.

बतौर कप्तान टी20 में सबसे ज्यादा जीत

  • 92 जीत - हरमनप्रीत कौर
  • 49 जीत - रोहित शर्मा
  • 41 जीत -एमएस धोनी
  • 40 जीत - सूर्यकुमार यादव
  • 30 जीत - विराट कोहली
  • 17 जीत - मिताली राज

जीती एक ICC ट्रॉफी

सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने के मामले में हरमनप्रीत कौर चाहे सबसे आगे हों, लेकिन वो अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ICC ट्रॉफी जीत पाईं. भारत और श्रीलंका में आयोजित 2025 महिला वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की विजेता टीम इंडिया बनी थी. भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हरा दिया था.

हरमनप्रीत टी20 में सबसे ज्यादा फाइनल जीतने वाली कप्तान भी बनीं. उन्होंने बतौर कप्तान 10 बार टी20 फाइनल जीते, जबकि एमएस धोनी ने अपने करियर में बतौर कप्तान 9 फाइनल जीते थे. कुल मिलाकर देखा जाए तो हरमनप्रीत ने बुरी से ज्यादा अच्छी यादों के साथ कप्तानी से विदाई ली है.

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क्या अब कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेलेंगी हरमनप्रीत? कप्तानी से विदाई लेकर कही ये बात

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 06 Oct 2026 02:25 PM (IST)
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HARMANPREET KAUR T20 CRICKET
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