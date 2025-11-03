हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटHarmanpreet Kaur Networth: टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर की कितनी है कुल संपत्ति, जानिए

महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति जानकर आप हैरान हो जाएंगे. WPL सैलरी, बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट से वो करोड़ों की कमाई करती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 03 Nov 2025 10:44 AM (IST)
Preferred Sources

Harmanpreet Kaur Networth: 47 साल बाद रविवार की रात भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने पहली बार महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतकर देश को गौरवान्वित किया. दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर टीम इंडिया ने नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में वह कर दिखाया जो दशकों तक सपना बना हुआ था. अब जब हरमनप्रीत का नाम चर्चा में है, तो हर किसी के मन में एक सवाल है, आखिर टीम इंडिया की कप्तान हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति कितनी है?

हरमनप्रीत कौर की नेटवर्थ कितनी है?

साल 2024-25 तक हरमनप्रीत कौर की कुल संपत्ति लगभग 25 करोड़ रुपये के आस-पास आंकी गई है. उनकी कमाई के मुख्य स्रोत हैं, महिला प्रीमियर लीग (WPL), बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और ब्रांड एंडोर्समेंट्स. मैदान के अंदर और बाहर, हरमनप्रीत ने खुद को महिला क्रिकेट की सबसे बड़ी स्टार के रूप में स्थापित कर लिया है.

WPL से होती है मोटी कमाई

हरमनप्रीत कौर महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करती हैं और उनकी सालाना सैलरी 1.80 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, वह विदेशी टी20 लीगों में भी खेल चुकी हैं, जैसे मेलबर्न रेनेगेड्स और सिडनी थंडर (महिला बिग बैश लीग) और द हंड्रेड. इन लीगों से उनकी हर सीजन लगभग 25 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई होती है.

BCCI के कॉन्ट्रैक्ट में हैं शामिल

हरमनप्रीत बीसीसीआई की ग्रेड-ए श्रेणी में शामिल हैं, जिसके तहत उन्हें हर साल 50 लाख रुपये की सैलरी दी जाती है.  साथ ही, बीसीसीआई की समान वेतन नीति के अनुसार,

टेस्ट मैच: 15 लाख रुपये

वनडे मैच: 6 लाख रुपये

टी20 मैच: 3 लाख रुपये

तक मिलते हैं. इसके अलावा, वह पंजाब पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं और इस पद से भी अच्छी आय अर्जित करती हैं.

ब्रांड एंडोर्समेंट्स से होती है लाखों की कमाई

हरमनप्रीत कई बड़े ब्रांडों की पसंदीदा चेहरा हैं. उन्होंने एचडीएफसी लाइफ, बूस्ट, प्यूमा, टाटा सफारी, एशियन पेंट्स, सिएट, जयपुर रग्स, द ओमेक्स स्टेट और हैपीपोला जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी की है. उनकी एंडोर्समेंट कमाई करीब 40–50 लाख रुपये प्रति वर्ष मानी जाती है. बताया जाता है कि वह किसी विज्ञापन की शूटिंग के लिए 10–12 लाख रुपये प्रति दिन तक चार्ज करती हैं.

हरमनप्रीत कौर आज सिर्फ महिला क्रिकेट की कप्तान नहीं हैं, बल्कि एक ब्रांड बन चुकी हैं. मैदान पर उनका दमदार खेल और मैदान के बाहर उनका प्रभाव, दोनों ही उन्हें भारत की सबसे सफल और प्रेरणादायक महिला क्रिकेटरों में शुमार करते हैं. 

Published at : 03 Nov 2025 10:44 AM (IST)
