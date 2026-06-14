नो हैंड शेक... भारतीय कप्तान ने PAK कैप्टन से नहीं मिलाया हाथ; टी20 वर्ल्ड कप में किया इग्नोर

आईसीसी महिला विश्व कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में मैच खेला जा रहा है. हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया. बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद सबसे पहले सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया था. इसके बाद विमेंस टीम ने भी यही नीति अपनाई है.

हरमनप्रीत कौर ने पिछले साल महिला विश्व कप के दौरान भी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया था. बता दें कि मैच से एक दिन पूर्व कौर से नो हैंडशेक पालिसी पर ज्यादा बात करने से मना कर दिया था. टॉस के बाद उन्होंने कहा, "ये पिच अच्छी लग रही है, इसलिए हमने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है."

The toss goes India's way! 💙#HarmanpreetKaur opts to bat first as the Women in Blue gear up for cricket's greatest rivalry. 🇮🇳🏏



ICC Women's #T20WorldCup 2026 | #INDvPAK | LIVE NOW 👉 https://t.co/njSue0M5uR pic.twitter.com/elIW1UBu7P — Star Sports (@StarSportsIndia) June 14, 2026

यह भी पढ़ें- गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल

हरमनप्रीत कौर ने बनाए 36 रन

टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंदों में 36 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए, उनकी पारी को पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने खत्म किया. वह कैच आउट हुई. इससे पहले उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 91 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की थी. मंधाना ने 44 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाए.

यह भी पढ़ें- अंतिम ओवर में एक विकेट से जीता ऑस्ट्रेलिया, तीसरे वनडे में रोमांचक जंग: 2-1 से सीरीज बांग्लादेश के नाम

भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबीन, नतालिया परवेज, आलिया रियाज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, तस्मिया रुबाब.