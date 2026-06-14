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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनो हैंड शेक... भारतीय कप्तान ने PAK कैप्टन से नहीं मिलाया हाथ; टी20 वर्ल्ड कप में किया इग्नोर

नो हैंड शेक... भारतीय कप्तान ने PAK कैप्टन से नहीं मिलाया हाथ; टी20 वर्ल्ड कप में किया इग्नोर

IND vs PAK Women World Cup: सभी की निगाहें इस पर भी टिकी थी कि क्या भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना टॉस पर हाथ मिलाएंगी, लेकिन एक बार फिर स्मृति ने फातिमा को इग्नोर किया.

By : शिवम | Updated at : 14 Jun 2026 08:26 PM (IST)
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आईसीसी महिला विश्व कप 2026 में आज भारत और पाकिस्तान के बीच बर्मिंघम में मैच खेला जा रहा है. हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया. बता दें कि पहलगाम में हुए हमले के बाद सबसे पहले सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान से हाथ नहीं मिलाने का फैसला किया था. इसके बाद विमेंस टीम ने भी यही नीति अपनाई है.

हरमनप्रीत कौर ने पिछले साल महिला विश्व कप के दौरान भी पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना से टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाया था. बता दें कि मैच से एक दिन पूर्व कौर से नो हैंडशेक पालिसी पर ज्यादा बात करने से मना कर दिया था. टॉस के बाद उन्होंने कहा, "ये पिच अच्छी लग रही है, इसलिए हमने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है."

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हरमनप्रीत कौर ने बनाए 36 रन

टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंदों में 36 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 4 चौके लगाए, उनकी पारी को पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने खत्म किया. वह कैच आउट हुई. इससे पहले उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर 91 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की थी. मंधाना ने 44 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाए.

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भारत की प्लेइंग 11

स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चरणी, श्रेयंका पाटिल.

पाकिस्तान की प्लेइंग 11

मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, सायरा जबीन, नतालिया परवेज, आलिया रियाज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, तस्मिया रुबाब.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 Jun 2026 08:12 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND W Vs PAK W Fatima Sana HARMANPREET KAUR ICC WOMENS T20 WORLD CUP 2026
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